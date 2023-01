"Argentina, 1985" sigue en carrera por el premio Oscar

El film "Argentina, 1985" fue elegido ayer para estar entre los nominados a "Mejor Película Extranjera" en los Premios Oscar, que se entregarán el próximo 12 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. De esta manera, el cine argentino vuelve a estar en la cima mundial con una producción que fue protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, entre otros.

Al respecto, Darín expresó que "no me había subido mucho a la máquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro". "Lo que se valora mucho es el guión, la dirección y las actuaciones. Después, por supuesto, sí tiene un gran valor la reivindicación de lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y creo que eso también empuja pero la película fue considerada en términos generales, como película", añadió el actor.

En declaraciones a radio FM 89.9, Darín subrayó que la película "tiene un guión muy sólido, muy inteligente, valiente al mismo tiempo, porque las posibles controversias que podría generar las asume y las pone arriba de la mesa".

"Lógicamente, los chicos que nacieron en democracia no necesariamente tienen que percibir la importancia de lo que significa la construcción de la democracia, lo toman con naturalidad, porque es el orden natural de las cosas, pero me parece que la película lo que sugiere es recordar y reivindicar la importancia no sólo de la lucha de mucha gente sino también de las vidas que se perdieron en busca de una estabilidad democrática", consideró.

Por su parte, Ricardo Mario "Chino" Darín, también actor e hijo del protagonista expresó en la red social Instagram: "Extraordinario desenlace de esta aventura llamada "Argentina,1985". Hoy quedó nominada a Mejor Película Internacional en la próxima edición de los #Oscars @theacademy. TREMENDOOOO!!!".

La película participaba para tener un lugar entre los cinco candidatos al premio, sobre un total de 70 películas de todo el mundo. En la cinta de Mitre se narran las vicisitudes que debieron soportar el fiscal Julio César Strassera (Darín) y el joven abogado Luis Moreno Ocampo (Lanzani) mientras preparaban el juicio contra los militares de la última dictadura (1976-1983), por delitos de lesa humanidad, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

"La verdad, estamos muy emocionados de poder compartir esta historia con el resto del mundo. Diría que lo más fuerte de esta película para nosotros es poder compartirla con generaciones que ni saben que esto existió o que no saben qué pasó en esos años, y con gente en otros países que desconoce el que quizás sea el proceso judicial más importante en términos globales después de Núremberg", dijo en declaraciones a Télam Axel Kuschevatzky, uno de los productores del filme.

Con dicha selección el cine argentino buscará conseguir la tercera estatuilla, ya anteriormente la obtuvieron "La historia oficial" (1986) y "El secreto de sus ojos" (2010). La película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Darín y Lanzani es la octava del país que queda seleccionada en dicha categoría. También habían sido seleccionadas, pero no ganaron la estatuilla, los films "La tregua" (1975); Camila (1985); Tango (1999); El hijo de la novia (2002) y Relatos Salvajes (2015).

Junto a "Argentina, 1985" quedaron elegidas en la categoría: "Sin novedad en el frente!, de Edward Berger (Alemania), "Close", de Lukas Dhont (Bélgica), "The Quiet Girl", de Colm Bairéad (Irlanda) y "Eo", de Jerzy Skolimowski (Polonia).

Antes de esta nominación, "Argentina, 1985", había recibido tres premios Coral por actuación masculina (Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guión (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en el 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Además, la película recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y el pasado 10 de enero, el filme también se llevó la estatuilla a mejor película extranjera en la 80° edición de la ceremonia anual de los Globos de Oro.

La entrega de los Premios Oscar se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Thatre de Los Ángeles donde se espera una gala más que especial con la presencia de artistas argentinos en la alfombra roja. (NA con información de Télam).