"Falta mantenimiento de los baños públicos por parte del Municipio"

El Concejal Lisandro Mársico y Carla Boidi, recorrieron el sector del Autódromo Ciudad de Rafaela, que por convenio con la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, el Municipio tiene el uso y goce de dos fracciones de terreno, en virtud de ser utilizadas por los vecinos para esparcimiento. “Las fracciones cedidas por la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, a la Municipalidad de Rafaela, son utilizadas por muchos rafaelinos para esparcimiento y diversión y en época estival sobre todo, faltando más iluminación en el sector”, dijo el edil demoprogresista.

“Pero lo más grave, en el tema del mantenimiento a cargo del Municipio son los sanitarios para caballeros y personas con discapacidad que se encuentran clausurados y el de damas está habilitado, pero en muy malas condiciones de uso y limpieza, por lo que estamos reclamando la limpieza regular y el mantenimiento” alertó Boidi.

“El convenio celebrado entre le ente estatal y la Asociación Mutual, deja bien aclarado que el mantenimiento de lo cedido está a cargo del Municipio, quién no se ocupa de esa obligación, el único baño que hay es un desastre y los otros están clausurados, una vergüenza, incluso de que integración pueden hablar los funcionarios del Ejecutivo si el sanitario para las personas con discapacidad no está habilitado”, dijo Mársico. “El sitio a que hacemos referencia es muy concurrido, no sobran en Rafaela lugares para esparcimiento y diversión y encima de que son escasos, las áreas competentes del Municipio no cumplen con la responsabilidad que asumieron de mantenimiento” sentenció Boidi.