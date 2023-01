Fiesta de la pizza

AURELIA. - Luego de dos años sin actividad por la pandemia, la comunidad pudo reencontrarse con gran alegría en los festejos característicos para la localidad y la región, donde hubo mucho colorido con música, baile y gastronomía.

El sábado 21 de enero se desarrolló una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Pizza Artesanal en esta localidad, el encuentro organizado por la Subcomisión de Cultura de la Comuna junto a instituciones locales en las instalaciones del Club Sportivo Aureliense, contó con la participación de más de 1000 personas asistentes de la localidad anfitriona y localidades vecinas que hicieron de esta una gran realización, disfrutando de los espectáculos musicales, las elecciones de reinas y mini reinas y principalmente de este menú tan nuestro como es la pizza artesanal.

De esta manera se plasma un exitoso acompañamiento a esta pequeña localidad del departamento Castellanos, que pronto va a hacer realidad su sueño de contar con la pavimentación de su acceso gracias a la gestión del gobernador Omar Perotti y de toda la provincia de Santa Fe.

Calvo manifestó, “quiero felicitar a toda la comunidad de Aurelia por mantener esta fiesta que los identifica como pueblo, me alegra este acompañamiento que han recibido con una gran convocatoria, y resalto que esta fiesta no tiene un fin comercial como otras que se organizan, si no que es a beneficio de instituciones de la localidad”.