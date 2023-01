Ducati ante el desafío de revalidar la Triple Corona

En el Palacampiglio de Madonna di Campiglio, en un escenario precioso como son las montañas nevadas de las Dolomitas, se presentó ayer el diseño de la Desmosedici GP con la que el Ducati Lenovo Team estará corriendo en el Campeonato del Mundo 2023 de MotoGP.

El equipo oficial Ducati, que este año celebra el vigésimo aniversario de su debut en la categoría "reina", está listo para defender los títulos mundiales de Constructores, Equipos y Pilotos que conquistó el año pasado con el campeón Francesco Bagnaia, en su tercera temporada con los de Borgo Panigale.

Al lado de "Pecco" estará Enea Bastianini, que tras finalizar tercero en la general la temporada pasada con la Desmosedici GP del Gresini Racing, se vestirá por primera vez con los colores oficiales de Ducati.

La presentación se llevó a cabo en el marco del evento "Campioni in Pista", organizado por Ducati en colaboración con el Turismo de Madonna di Campiglio y Trentino Marketing.

También estuvieron representados los sponsors Lenovo, Aruba.it, Monster Energy, Shell y Audi.

El momento más emocionante llegó, como siempre, al descubrir las Desmosedici GP 2023: Bagnaia y Bastianini desvelaron el nuevo diseño que también este año mantiene el clásico color rojo Ducati enriquecido por algunos toques en carbono y una tonalidad más clara.

Otra novedad es que Bagnaia ha elegido el número 1 de campeón del mundo con el que correrá toda la temporada 2023 de MotoGP.

La Desmosedici GP de Bagnaia no ha sido la única en escena con el número 1. El evento también contó con la presencia del equipo Aruba.it Racing - Ducati, oficial de WorldSBK de la casa de Borgo Panigale, que también conquistó la Triple Corona en la temporada 2022.

También la Panigale V4 R del campeón español Álvaro Bautista, en su segundo año consecutivo con Ducati, lucirá el número 1. Y a su lado estará Michael Ruben Rinaldi, en su tercera temporada como piloto oficial Ducati en el WorldSBK.



GRESINI RACING

El año 2022 no será fácil de superar para el Gresini Racing, pero existe una forma para poder subir el listón aún más: preparar metódicamente la nueva temporada 2023, tras la presentación del renovado equipo de MotoGP.

Las novedades son muchas, empezando por la máquina Desmosedici de especificación 2022 con nuevos colores, donde se destaca el icónico rojo Ducati, con un toque moderno combinado con un azul claro brillante, para otorgarle más potencia a una moto ya de por sí bella y ganadora.

La llegada de Alex Márquez es sin duda la mayor novedad. El piloto español contará con la ayuda de Donatello Giovanotti (Track Engineer) y Andrea Mattioli (Data Engineer).

En el otro lado del box, Fabio Di Giannantonio contará con la incorporación de Frankie Carchedi (Crew Chief) a su equipo. Las sensaciones luego del test de Valencia fueron más que alentadoras y será cuestión de tiempo ver a todo el conjunto en acción en el test oficial del mes de febrero en Sepang.



GP NÚMERO 1000

El Gran Premio SHARK de Francia de 2023 ocupará un lugar especial en la historia de MotoGP, ya que el clásico circuito de Le Mans acogerá el GP número 1000.

Este increíble hito tendrá lugar en un escenario legendario para los amantes del deporte motor, que vio a más de 110.000 aficionados abarrotar las tribunas el día de la carrera de MotoGP en la temporada 2022.

Le Mans ha recibido 35 Grandes Premios y se compitió allí por primera vez en 1969 antes de que MotoGP volviera a su pista a tiempo completo a partir del año 2000.