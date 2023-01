Al final Maduro canceló su viaje a la Argentina

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió ayer cancelar su visita a la Argentina por el "plan extravagante" que -según dijo- montó la oposición local en su contra. El líder bolivariano tenía previsto arribar este lunes a Buenos Aires para participar mañana de la Cumbre de la CELAC junto a otros referentes de la región.

En horas del mediodía se supo que Maduro había cancelado el encuentro que tenía agendado con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y eso generó dudas sobre su visita al país. Finalmente, por medio de un comunicado, el Gobierno de Venezuela confirmó que el viaje no se realizaría.

"Pretenden montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericano", subrayó la administración de Maduro. Además, apuntó por ese plan a la "derecha neofascista".

En los días previos a la Cumbre de la CELAC, referentes de Juntos por el Cambio realizaron una denuncia en la Justicia contra Maduro por violaciones a los derechos humanos, con el objetivo de que fuera detenido al llegar al país.

A la vez, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para que sea declarado persona no grata.

"En las últimas horas hemos sido informados de manera rebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente", afirmó el comunicado del gobierno venezolano.

Por esa razón, el mandatario bolivariano tomó "la decisión responsable" de enviar al canciller, Yván Gil, "como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela".

El representante de Venezuela llegó al país en horas de este lunes al mediodía y representará al gobierno de Maduro en la Cumbre de la CELAC.

Con la cancelación del viaje a la Argentina se quita un condimento de tensión al encuentro regional, ya que su presencia era cuestionada por la oposición y se esperaban protestas.



MACRI: "TUVO MIEDO"

El ex presidente Mauricio Macri consideró que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, canceló su visita a la Argentina porque "tuvo miedo", luego de que se diera cuenta de que "algo está cambiando" en el país. "Maduro tuvo miedo. Se dio cuenta de que algo está cambiando en la Argentina", escribió Macri en su cuenta de Twitter.

Los principales referentes de la oposición celebraron que Maduro, cancelara su viaje a la Argentina. "¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador", resaltó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad fue una de las más activas críticas a la visita de Maduro al país.

En tanto, diputados del bloque de la UCR, que días atrás emitieron un comunicado para rechazar la presencia de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel en la Argentina, celebraron que el mandatario de Venezuela haya cancelado su visita a nuestro país por la cumbre de la CELAC.

El jefe de bloque, Mario Negri, afirmó: "Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina".

Karina Banfi, por su parte, destacó: "¡Maduro canceló su viaje, un dictador menos pisará Argentina! Quienes violan los derechos humanos no deben ser recibidos por ningún país democrático y ojalá tengan cada vez más miedo de ser detenidos por la Justicia ya que sus crímenes incumben a toda la comunidad internacional". (NA)