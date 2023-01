El dólar blue inició la semana en alza y cerró en $376 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares, según los principales indicadores del mercado cambiario. La divisa paralela subió un peso respecto del cierre del viernes pasado y la brecha cambiaria con el dólar mayorista quedó en torno al 103%.

El Banco Central (BCRA) terminó así la primera rueda de la semana con ventas por US$ 56 millones para atender la demanda en el mercado y el saldo neto positivo en el mes bajó a los US$ 81 millones.

La máxima autoridad monetaria vendió la semana anterior US$ 143 millones, lo que representó su peor balance semanal en los últimos dos meses.

En tanto, el dólar sin impuestos terminó en $191,66 para la venta según el promedio de los bancos privados del sistema financiero local y en el Banco Nación subió $1 y se vendió a $190,75.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva avanzó hasta los $316,24. Mientras que el dólar Qatar, que incluye la carga impositiva y la percepción adicional del 25% a cuenta de Bienes Personales, trepó hasta los $383,32 para la venta.

El turista o dólar tarjeta escaló los $335,41, y se ubica casi $ 40 por debajo del blue, mientras que dólar mayorista, que regula el BCRA, cerró en $ 184,40.

En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación operó hasta los $361,34 y la brecha con el dólar mayorista alcanza el 96% en el inicio de la semana. El MEP o dólar bolsa bajó hasta los $ 352,47 y la brecha con el tipo de cambio mayorista llega al 91,1%.



EL MERCADO FINANCIERO

CON TENDENCIA ALCISTA

La bolsa porteña inició la semana en tendencia positiva, al igual que los bonos en dólares y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, según los principales indicadores financieros. El índice bursátil S&P Merval subió en promedio un 1,08% hasta las 250.362,25 unidades, luego de mejorar un 2,28% durante la semana pasada.

Las subas más importantes beneficiaron las acciones de Celulosa que avanzó un 13,75%,Inversora Juramento 9,09%, Ferrum 7,83%, Camuzzi Gas Pampeana 5,90% y Ternium que mejoró 5,79%.

Las mayores bajas afectaron los papeles de Semino que retrocedió 3,19%, Banco Macro 2,99%, Banco Supervielle 2,97%, Grupo Clarín 2,72% y Dycasa que perdió 1,85%.

El mercado accionario local sigue en alza por los atractivos precios de las acciones hacen que el mercado mantenga el sesgo alcista, empujado por las acciones energéticas y financieras, según los operadores del mercado.

En Wall Street, los acciones de empresas argentinas registraron una tendencia positiva con subas en Transportadora Gas del Sur del 9%, Banco BBVA 0,92%, Grupo Financiero Galicia 0,36% y Banco Macro que subió un 0,66%.

Los bonos en dólares operaron con tendencia positiva destacándose el aumento del Global 2041 a 6,1% y solamente bajaron el AL 35 un 0,4% y el Global 38 que cayo 2,7%.

El resto de los bonos argentinos en dólares subieron entre 0,3% y 2,2% y el riesgo país medido por el banco JP Morgan bajó 18 puntos a 1.856 unidades. (NA)