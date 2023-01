Una "moneda común" para el comercio

Los ministros de Economía de la Argentina, Sergio Massa, y de Brasil, Fernando Haddad, confirmaron ayer que ambas naciones están avanzando para lograr "una moneda común", que no reemplazará al Peso y el Real, y señalaron que invitarán a países de la región a sumarse a la iniciativa tendiente a favorecer el comercio.

"Estamos avanzando en documentos comunes para lograr una moneda común, no única, seamos claros con este tema delicado para la estabilidad macroeconómica de Argentina, Brasil y los países que quieran integrarse", planteó Massa en una conferencia de prensa en Casa Rosada junto a su par Haddad.

El titular del Palacio de Hacienda recordó que "en los últimos 10 años por distintas circunstancias hubo casi un 40 por ciento de caída en la relación comercial entre Argentina y Brasil" y que ahora los mandatarios Alberto Fernández y Lula Da Silva trabajarán para revertir la situación.

"Vamos a consolidar la estrategia de integración en la agenda de los presidentes, hay un primer paso en el objetivo de una moneda común de ambos países y con invitación a otros países de la región a los efectos de encontrar un instrumento económico que posibilite el comercio", remarcó un rato antes Massa al participar junto a Fernández y Lula de un encuentro de empresarios de ambos países.

La iniciativa será teniendo en cuenta "el producto bruto de cada país y el valor de cada moneda, no significa resignar la moneda de cada país", ya que cada uno mantendrá la suya y esto servirá para el comercio. En ese marco, dijo Massa, se pretende "poner en marcha mecanismos más largos de arbitraje con garantías de ambos tesoros que nos permitan mejor el sistema de comercio bilateral".

"La primera semana de febrero viaja equipo del Ministerio de Economía y del Banco Nación, vamos a tratar de tener definido el mecanismo de funcionamiento con los regímenes de garantías", señaló.



CON EMPRESARIOS

El presidente Alberto Fernández destacó que se está "viviendo un punto de inflexión en la historia de Argentina y Brasil”, al encabezar esta tarde junto a su par Luiz Inácio Lula da Silva un encuentro con más de 300 empresarios en el Museo del Bicentenario, que se desarrolló con el objetivo de profundizar la integración bilateral y regional.

“Estamos volviendo a poner en marcha el vínculo entre Brasil y la Argentina que durante los últimos años se vio dañado y postergado”, resaltó Alberto Fernández, mientras que Lula da Silva valoró que “la relación entre Brasil y Argentina vuelve a su normalidad” y señaló que “no podemos perder más tiempo porque es necesario avanzar”.

Con esas palabras los mandatarios abrieron la actividad que congregó a representantes de grandes compañías, de pymes, de asociaciones y cámaras de empresas de Argentina y Brasil, así como a sindicatos y entidades de servicios financieros y de la economía del conocimiento. (NA/Télam)