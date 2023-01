ACDICAR coordinará la asistencia crediticia a productores por la sequía

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, instrumenta una línea de asistencia financiera por un monto total de 700 millones de pesos para aquellos productores afectados por la sequía, dedicados a la producción agrícola extensiva, ganadera (leche-carne) y mixta (agrícola-ganadera) en todo el territorio santafesino.

La misma se canaliza a través de las agencias y asociaciones para el desarrollo mediante créditos de hasta 700 mil pesos por productor, sin intereses y tendrá un período de gracia de hasta 12 meses y un plazo de pago de 12 meses incluido el período de gracia.

La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva para Rafaela (ACDICAR) y la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos coordinarán la entrega de la ayuda económica, para la cual se dará prioridad a los productores que no recibieron previamente ningún tipo de asistencia financiera por parte del gobierno provincial.

Los productores interesados en acceder a los aportes tendrán tiempo para inscribirse hasta el 3 de febrero de 2023. El trámite se realizará por medio del Sistema de Asistencia Financiera a Productores en Emergencia (AFEM) facilitado en el https://www.santafe.gob.ar/afem/ y publicado en distintos canales de comunicación. Los productores interesados se podrán inscribir directamente en el Sistema AFEM o dirigirse a la asociación o agencia más cercana a su distrito para ser inscriptos en el Sistema, como ACDICAR.

Los créditos estarán destinados a la adquisición de insumos y servicios vinculados a la siembra/resiembra de los cultivos afectados: semillas de maíz, soja, verdeos, pasturas, combustible, fertilizantes, productos de protección vegetal, silobolsas, bobinas de hilo para rotoenfardadoras, alambre de fardo, pago de fletes para la provisión de agua y traslado animales, compra de alimentos (forrajes conservados o concentrados), limpieza de represas o mejoras en el aprovisionamiento de agua, entre otros.

En definitiva, esta línea de asistencia financiera tiene como objetivo brindar una herramienta que permita impulsar acciones tendientes a la recomposición de la capacidad productiva de las explotaciones afectadas por la sequía.



REQUISITOS

Los productores deberán estar registrados en el Registro Único de Producciones Primarias de Santa Fe (RUPP) Decreto Provincial 1724/2017) previo a la fecha de presentación de la presente solicitud.



TIPO Y ESCALA DE PRODUCCIÓN

De acuerdo a la información brindada por ACDICAR en el día de ayer, el tipo y escala de producción para recibir la asistencia financiera son:

-Producción agrícola extensiva: hasta 300 hectáreas declaradas como “granarias” en el RUPP.

-Producción ganadera bovina (leche/carne): hasta 400 cabezas totales de ganado (según informe de SENASA de acuerdo a lo declarado en la última acta de vacunación de aftosa).

-Producción mixta (agricultura extensiva/ganadería): hasta 200 cabezas totales de ganado bovino (según informe de SENASA de acuerdo a lo declarado en la última acta de vacunación de aftosa) y hasta 200 hectáreas de agricultura extensiva declaradas como “granarias” en el RUPP.

Para el otorgamiento de los créditos intervendrán las agencias y asociaciones para el desarrollo de la provincia de Santa Fe. En Rafaela, se pueden dirigir a las siguientes instituciones:

• Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva. Agencia Rafaela. Contacto: (+54) 03492-570085/(+54) 03492-15575599 - [email protected] - [email protected] -

• Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos. Rafaela. Contacto: 03492 240890 - [email protected]

Cabe recordar que a mediados de diciembre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación homologó la emergencia agropecuaria presentada por la provincia de Santa Fe para las explotaciones agropecuarias afectadas por la sequía, ubicadas en todo el territorio provincial hasta el 31 de mayo de 2023. Los beneficios a los que los productores podrán acceder debido a la homologación nacional son los siguientes:

- Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre. Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período. No estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda.

- La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.

- Suspensión de hasta 90 días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.

Por último, se aclaró que si un productor realizó ventas forzosas de hacienda en los términos del inciso c) del art. 23 de la Ley 26,509, podrá deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100% de los beneficios derivados de las mismas.

Por otra parte, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, recorrió el pasado jueves junto con el gobernador Omar Perotti diversas producciones del norte de la provincia afectadas por la sequía, donde anunció el desembolso de 900 millones de pesos para asistir a los productores ganaderos.