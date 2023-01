Así se disputará la primera fecha de la Liga Profesional

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) comenzará el próximo fin de semana con tres encuentros que se llevarán a cabo este viernes, luego del largo receso por el Mundial de Qatar 2022.

Rosario Central y Argentinos Juniors abrirán el certamen desde las 19:15 en el estadio Gigante de Arroyito, mientras que luego habrá otros dos partidos a las 21:30 a cargo de Defensa y Justicia-Huracán y Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata.

El sábado a las 17:00 debutará San Lorenzo como local frente a Arsenal y a las 19:15 hará lo propio Independiente con su visita a Talleres de Córdoba, al tiempo que River Plate también se presentará ese día, a las 21:30, ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

El domingo será el turno del primer encuentro para Racing Club y Boca Juniors. El elenco de Avellaneda se medirá a las 19:15 como local frente a Belgrano de Córdoba y el conjunto de La Ribera recibirá a Atlético Tucumán a las 21:30.

El siguiente es el cronograma completo de la primera fecha del torneo de la Liga Profesional:

Viernes 27: a las 19:15, Rosario Central vs. Argentinos Juniors y a las 21:30, Defensa y Justicia vs. Huracán y Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sábado 28: a las 17:00, San Lorenzo vs. Arsenal; a las 19:15, Estudiantes de La Plata vs. Tigre y Talleres de Córdoba vs. Independiente; y a las 21:30, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. River Plate.

Domingo 29: a las 17:00, Platense vs. Newell's Old Boys; a las 19:15, Racing Club vs. Belgrano de Córdoba; Colón de Santa Fe vs. Lanús e Instituto de Córdoba vs. Sarmiento de Junín; y a las 21:30, Boca Juniors vs. Atlético Tucumán.

Lunes 29: a las 17:00, Barracas Central vs. Godoy Cruz de Mendoza y a las 20:00, Banfield vs. Unión de Santa Fe.