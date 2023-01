Perotti recibirá al embajador del Reino de Arabia Saudita

El Fondo Saudí para el Desarrollo resolvió aportar el financiamiento para la construcción de los bloques B y C del Acueducto Interprovincial Córdoba – Santa Fe por un monto aproximado de 100 millones de dólares. Precisamente, el gobernador Omar Perotti recibirá hoy a la Delegación del Fondo Saudí para el Desarrollo encabezada por el Embajador de Arabia Saudita, Hussein Alassiri, con el objetivo de presentar el potencial de la provincia de Santa Fe y el proyecto completo del acueducto interprovincial Santa Fe – Córdoba, a la vez que realizarán una recorrida aérea por la zona de Coronda donde comenzará la obra.

Del encuentro, a llevarse a cabo en la Casa de Gobierno, formarán parte ministros y funcionarios del gabinete de la provincia de Santa Fe como así también de la provincia de Córdoba; en tanto que por parte de la delegación participará el Dr. Saud Alshammari, Director General de Operaciones para Asia, Europa y América Latina (Jefe de Delegación), entre otros miembros.

En este marco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti junto al ministro de Servicios Públicos de esa Provincia, Fabián López, recibió ayer en su despacho a una delegación del Fondo Saudí para el Desarrollo, encabezada por el embajador del Reino de Arabia Saudita en Argentina, Hussein Alassiri; el director general de operaciones para Asia, Europa y Latinoamérica, Saud Alshammari; y el director para Europa y Latinoamérica, Bander Alharbi.

El objetivo del encuentro fue llevar a cabo una reunión de trabajo y efectuar la presentación técnica para la continuidad de la obra del Acueducto Interprovincial Córdoba – Santa Fe. Tras la reunión, el gobernador Schiaretti confirmó que las autoridades del Fondo Saudí se comprometieron a efectuar dicho financiamiento, por 100 millones de dólares, para poder darle continuidad a la obra que permitirá traer agua del río Paraná a Córdoba.

Schiaretti sostuvo que el embajador y su comitiva comprometieron el financiamiento que, en líneas generales, según otros proyectos similares existentes en el mundo, se produce a 20 años de plazo con 4 de gracia y una tasa de interés anual del 3,5%.

Dichos bloques son el B y C, que le dan continuidad al Bloque A, que fuera licitado en septiembre del año pasado por el gobernador Schiaretti y su par de Santa Fe, Omar Perotti, en la ciudad de Coronda, y que cuenta con el financiamiento del Fondo Soberano de Abu Dhabi (Kuwait).

Según informó ayer el gobierno santafesino, el bloque B y C de la Fase I - Etapa I del acuerdo interprovincial consiste en:

● Bloque B:

○ Acueducto troncal hasta Estación de Bombeo N°2

○ Acueductos de Agua Tratada para cada localidad

○ Centros de Distribución en cada localidad

○ Localidades: Barrancas, Gessler, Larrechea, Arocena, San Fabián.



● Bloque C:

○ Estación de Bombeo N°2 (EB2)

○ Sistema de Alimentación Eléctrica EB2

○ Acueductos de Agua Tratada para cada localidad

○ Centros de Distribución en cada localidad

○ Localidades: Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, López, Campo Piaggio, Colonia Belgrano.

La Etapa I (fase I y II) tiene como objetivo proveer de agua potable a las localidades del Centro y Oeste de la provincia de Santa Fe y el Noreste de la provincia de Córdoba. Garantiza la infraestructura básica y necesaria para abastecer de agua potable a 54 localidades, 33 de Santa Fe y 21 de Córdoba, que representan 410.000 habitantes de ambas provincias.



ESTADO DE LA OBRA

Los gobiernos de la provincia de Santa Fe y Córdoba, junto al Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, iniciaron el trabajo de esta obra histórica y de alto impacto que permitirá el acceso al agua potable para las zonas este y centro de la provincia de Córdoba y centro oeste de la provincia de Santa Fe.

El proyecto del acueducto interprovincial fue dividido en ocho tramos. El próximo 30 de enero se realizará en la ciudad de San Francisco la apertura de sobres de la licitación del Bloque A -el de mayor complejidad técnica-, Fase I, Etapa I del proyecto, la cual comprende:

- Ejecución de la obra de toma de agua.

- Acueducto de agua cruda.

- Planta potabilizadora.

- 4740 mts de acueducto troncal hasta atravesar la Autopista AU1 (que une Santa Fe y Rosario).

- Parte del ramal R1.0 y R1.2 de ingreso a la ciudad de Coronda.

- Centro de distribución de Coronda.

Junto con la Fase II, toda la Etapa I tendrá un impacto directo sobre 410.000 habitantes, llegando a 54 localidades de ambas provincias. La obra completa (Etapa I y II – Coronda/Córdoba Capital) beneficiará a 83 localidades, esto es, más de 1 millón de habitantes.