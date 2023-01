Para Martorano, "no tiene una distribución tan rápida ni fácil"

Las vacunas bivalentes ya llegaron a la Argentina y se espera que este martes comience la distribución de las dosis. La ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano, confirmó que a la provincia llegarán más de 79.000 dosis, pero advirtió que aún no está definido cómo será la aplicación. Además, advirtió que, por el requerimiento de frío de las bivalentes, la distribución no será “tan rápida”. No obstante, aseguró que comenzará esta misma semana.

“La vacuna ya está en el país, 79.120 llegan a Santa Fe. No tengo la fecha de llegada exacta pero es esta semana. Y como siempre, las distribuimos”, dijo Martorano, en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

La ministra explicó que, a diferencia de otras vacunas, las bivalentes necesitan mantenerse bajo -80 grados, lo que supone una logística particular como ya se implementó con otras vacunas. “Van a los ultrafreezers, no tiene una distribución tan rápida ni tan fácil, pero esta semana estaríamos distribuyendo”, dijo.

Consultada sobre quiénes se podrán aplicar este tipo de vacunas, Martorano explicó que se usarán de refuerzo pero que aún no se definió cómo ni grupos prioritarios. Paralelamente, se siguen colocando en la Provincia los refuerzos con Moderna.

“Va a ser la que se use en adelante para los refuerzos, es como la de la gripe que todos los años es una cepa distinta. (Las dosis bivalentes) tiene la cepa de Wuhan pero agrega la ómicron con dos subvariantes de la ómicron”, destacó.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación Vizzotti había anunciado: "Las vacunas bivalentes se utilizarán tanto para iniciar o completar esquemas de vacunación primarias como para reforzar con una dosis extra. Además, dependiendo de su disponibilidad, cada individuo recibirá la vacuna que haya al momento sin preferir una formulación sobre otra, aunque se esperan especificaciones respecto a si los grupos de riesgo serán priorizados o no".

Se trata de las vacunas Comirnaty Bivariante Original/Ómicron BA.4-5 del laboratorio Pfizer/BioNtech, autorizada para su uso en población general de 12 años o más. En tanto, la vacuna Spikevax Bivariante Original/Ómicron BA.4-5 del laboratorio Moderna, está autorizada para su uso en población general de seis años o más.



¿QUÉ SON Y DESDE

CUANDO SE APLICAN?

El Ministerio de Salud de la Nación anunció el pasado jueves la incorporación de vacunas bivalentes contra el covid-19 a fin de que la población pueda recibir una mayor protección ante el virus. La titular del área, Carla Vizzotti, explicó que se trata de dosis de Pfizer y Moderna que llegarán desde esta misma semana y que “van a coexistir por varias semanas” y que brindan una mayor cobertura a quienes las reciben. Las vacunas bivalentes son las que contienen dos variantes del coronavirus, una innovación de los laboratorios que producen este tipo de inmunizantes. “En las próximas horas llegarán 1.200.000 dosis de la vacunas bivariante de Pfizer y la semana del 6 de febrero, 3.000.000 de vacunas bivariantes de Moderna”, detalló la funcionaria en una conferencia de prensa que encabezó desde Casa de Gobierno.

Remarcó que “es muy importante recibir la vacuna disponible lo antes posible” ya que todas “son seguras y eficaces”, también las monovalentes que continúan aplicando en todo el país. “El objetivo es seguir ofreciendo más y mejores oportunidades en la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo”, agregó Vizzotti, y explicó que los nuevos fármacos, tras su arribo al país, “llegarán después a las provincias y de ahí a cada región para distribuirlas en los vacunatorios, por lo que cada provincia va a anunciar cuándo estarán”. Finalmente, desde el 13 de febrero llegarán otras 1.200.000 dosis de vacunas bivariantes del laboratorio Pfizer.