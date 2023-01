Retuvieron 33 motos, 2 autos y se labraron 227 infracciones

Durante este fin de semana, la Secretaría de Gobierno y Participación, a través de Protección Vial y Comunitaria, realizó los operativos de tránsito de rutina en distintos sectores de la ciudad.

Como objetivo, se priorizaron los circuitos de mayor circulación como es el caso de bulevar Santa Fe, la zona del Parque Balneario, Estanislao del Campo, el Parque Integrador APADIR y la zona de quintas.

En cuanto a los resultados registrados durante los distintos controles, se confeccionaron un total de 227 faltas al Código de Tránsito de Rafaela. Entre ellas se puede mencionar como ejemplo, el no uso de casco, no tener el carnet de conducir, no portar el seguro obligatorio y falta de luces reglamentarias, entre las más destacadas.

Además, es importante destacar que en dichos procedimientos se retuvieron 33 motos y 2 automóviles por no contar con la documentación correspondiente.

Por otra parte, estuvieron los operativos de alcoholemia que permitieron detectar 7 casos positivos. La coordinadora de Protección Vial y Comunitaria, María Belén Zorrilla, comentó: “El objetivo de los operativos y controles radica, sin lugar a dudas, en el cuidado de la vida”. En este sentido, mencionó que este cuidado apunta a “la propia vida y la de los demás, utilizando el casco, cinturón de seguridad, teniendo el vehículo en condiciones, con la documentación necesaria para circular de manera segura”. Finalmente, apeló a la comunidad a “conducir con responsabilidad, sabiendo que si no respetas las normas, ponés en riesgo tu vida y la de los demás. Cuidarse y cuidar a otros es una tarea de todos”.