Mayores detalles de la aprobación del presupuesto

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo anunciáramos en la edición del 13 de enero en la Sesión Extraordinaria del jueves 12 de enero, el Concejo Municipal aprobó el presupuesto municipal para el ejercicio 2023, en la víspera desde el Cuerpo Legislativo se difundieron mayores detalles de ese encuentro, cuyo texto reproducimos seguidamente..

Luego de la presentación del proyecto por parte del Departamento Ejecutivo, el Cuerpo Legislativo realizó por varias semanas el correspondiente análisis en Comisión, tarea que incluyó reuniones con los responsables del área de Hacienda y Finanzas y otros funcionarios del actual organigrama.

Se fijó en la suma de $ 4.632.534.855,20 el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración municipal, del Concejo Municipal y de organismos autárquicos para el ejercicio 2023, con destino a las partidas y finalidades que se detallan en las planillas de gastos por objeto.

En cuanto a la planta de personal del Municipio, se detalla: funcionarios del Departamento Ejecutivo, 17; planta permanente, 242; y contratados, 125.

Link de acceso directo al presupuesto 2023, con todos sus anexos:

https://concejosunchales.gob.ar/normativa-local-detalle.aspx?id=4681





Fundamentos



Pablo Ghiano



Desde que el Departamento Ejecutivo presentó el proyecto de Ordenanza, hace poco más de un mes, fue prioridad para este Cuerpo su análisis y tratamiento. Es importante destacar también el trabajo realizado por el Cuerpo durante este tiempo y agradecer a los funcionarios que de una u otra manera se acercaron a nuestro espacio de trabajo para aclarar cualquier tipo de dudas que fueron surgiendo. Considero que el trabajo que se realizó fue un trabajo muy serio.







Horacio Bertoglio (PDP)



Comentar que el presupuesto claramente como Ordenanza madre como se suele llamar, como herramienta principal para las políticas de gestión de un Gobierno, marca claramente dos aspectos que pasaron a ser prioritarios, lamentablemente, después de situaciones totalmente indeseables.

Una es el tema ambiental, que si bien ya había pedido su Ordenanza de Emergencia Ambiental a fines del 2020 a partir de un incendio importante en el basural, evidentemente con la situación judicial y la resolución contraria, el fallo contrario a la Municipalidad, ratificado en segunda instancia, ha hecho que el Ejecutivo ponga la mira de otra manera como creo que ya el Concejo lo venía pidiendo desde 2020, por lo menos.

A tal punto que ha generado una Secretaría específica y de hecho también lo ha hecho este Concejo Municipal. Uno de los grandes temas, que si uno compara las partidas de los años anteriores, con las partidas de este año en el tema ambiental y va a haber cambios sustantivos. Partidas millonarias para las dos tareas principales que ha fijado en este caso la Justicia. Una tiene que ver con el cierre del actual predio de tratamiento de residuos, con las tareas de remediación ambiental que corresponden, que de hecho han empezado.

Y el segundo tema con la concreción del anhelado Complejo Ambiental del Consorcio de Sunchales como cabecera liderará junto a diecisiete localidades menores que van a disponer sus residuos aquí. Esto es lo numérico, en lo cualitativo es todo un desafío del Concejo Municipal en brindar las herramientas y de ejercer el control, y del Ejecutivo trabajar mucho mejor en este último año de gestión que le queda de lo que ha venido haciendo en los siete años anteriores.

El otro tema que se ha llevado total atención y atención presupuestaria tiene que ver con la situación de lo que hoy va a ver la luz que es la Emergencia Vial en el distrito Sunchales. En horas, dos accidentes sobre fines del año pasado muy lamentables, muy tremendos, han puesto al desnudo lo mal que estamos en el tema vial.

Evidentemente, nosotros como ciudadanos también tenemos una buena parte que hacer, pero desnudó falta de control, desnudó falta de equipamiento, desnudó falta de cumplimiento de la Ordenanza, desnudó falta de infraestructura urbana vial y así podría seguir la lista.

Si nosotros tendríamos que responder al Ejecutivo de acuerdo a la escasísima o nula atención que nos ha brindado aún en temas de análisis presupuestario, debiéramos haber denegado probablemente la aprobación del presupuesto o haberles negado la aprobación de la Unidad de Cuenta Municipal. Pero hubiésemos desfinanciado al Estado municipal y hay muchas cosas que funcionan y mucho apoyo social que necesitan de esos ingresos.

Pero el esfuerzo de los sunchalenses tiene que ser debidamente controlado por el Concejo y debidamente gestionado por el Ejecutivo Municipal. Todavía no hemos conseguido y hace meses hemos solicitado, la planilla de reducción de horas extras. Que nos han dicho que la han hecho. Miren si no es un acto de fe lo que estamos haciendo. No han respondido Minutas sobre gastos que se han aprobado hace cuarenta y cinco días, y sin embargo acá estamos dándole esta herramienta al Ejecutivo.

Pero anticipo, en lo personal, inicio mi último año de gestión como Concejal, de ninguna manera voy a considerar ninguna propuesta de aumento de Tasa en el futuro, en la medida que el Ejecutivo de una vez y para siempre, cumpla con los requerimientos informativos.



Última oportunidad señor Intendente. Ultima oportunidad. De este Concejal no va a obtener ningún aumento de Tasa en la medida que no justifique que está haciendo la Municipalidad un esfuerzo equivalente al que hacen los vecinos. Transparencia. Cuidado del gasto público. Calidad del ejercicio del gasto público. Eso es lo que yo voy a requerir.







Santiago Dobler (Juntos por el Cambio)



Acá se han solicitado auditorías desde principio de año, algunas se están haciendo. Yo no creo en el mecanismo y en la forma de auditar que tiene y que ha venido teniendo. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de resultado. Solamente sabemos por boca de algún funcionario que se están haciendo. Pero no tenemos sobre la gestión. No solamente el año pasado, sino también de otros años. Y eso me lleva a despertar algunas sospechas con respecto a eso. No a juzgar, pero me gustaría tener datos como para poder ratificar algunas cosas, sobre todo comparar con presupuestos anteriores, cosa que estoy limitado porque no tengo esa información.



Según mi punto de vista, el presupuesto siempre tiene un déficit con relación a los recursos de capital y recaudación del capital que son lógicas. Hemos tenido un nivel inflacionario, hemos superado el 100%. En la realidad, una paritaria del 96% y eso ha hecho una escalada en ese tipo de situaciones y con seguridad la Municipalidad va a tener que salir a buscar fuentes financieras crediticias para poder solventar ese agujero fiscal. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar de acuerdo y además de eso poder tener información sobre las tasas en las cuales se van a tomar los préstamos y los años que van a llevar para pagarlos.



Por supuesto voy a aprobar porque es mi responsabilidad no desfinanciar. Pero cuando se habla de los objetivos, se hace referencia a un presupuesto que tiende a incentivar la producción. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, para mí la producción se incentiva contrayendo el gasto público y bajando impuestos para poder reinvertir en la producción, principalmente privada, que es la que genera. Y acá hemos visto algunos impuestos por arriba o contemplando el nivel inflacionario. Repito, no depende de nosotros, esto tiene una política nacional y lamentablemente nosotros recibimos los coletazos. Pero como dije en la última Sesión se pueden tomar algunas medidas para amortizar ese tipo de situaciones y empezar a crear principalmente en aquellos comercios que son más pequeños o con unidades, que yo creo que después pueden realizarse a través de Ordenanzas o de propuestas como para alivianar la carga impositiva y permitirles un poco de respiro.



Quiero recordarles que desde nuestro Bloque hemos pedido un shock de infraestructura en el distrito del área de servicios y no se ha realizado. Es más, no habían leído la Ordenanza cuando se interrogó acá en Comisión. Y eso es incentivar la producción.



Entonces, no solamente me uno a lo que dijo el Concejal Bertoglio sobre el tema de los aumentos y la negativa, sino que además cada vez que se controle el presupuesto y no coincida con los resúmenes trimestrales, deberemos sentarnos a abrirlo y empezar a trabajar sobre reasignaciones en lugares donde se haya controlado y no se haya llegado a algo concreto.







Carolina Giusti (Juntos por el Cambio)



El presupuesto nos pone una vara a todos sobre todo la gestión actual de responsabilidad. Porque hay infinidad de obras y programas que se tienen que llevar adelante y que dependen de la obtención de fondos provinciales o nacionales. Si no hay buena gestión este presupuesto va a ser inaplicable, incumplible, sin sentido, va a ser un presupuesto dibujado, que no nos pase y me incluyo porque también está la función de este Concejo de hacer el seguimiento del cumplimiento, que no ocurra lo mismo que sucedió con la gestión del Fondo de Obras Menores.



La suma que hoy tenemos destinada a la Secretaría de Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático ha cambiado de manera considerable. En el 2022 se presupuestó un millón seiscientos veintiún mil pesos. Este año, esta nueva Secretaría, ha cambiado el Organigrama, lo hemos aprobado, se lleva más de noventa y seis mil millones y medio. Esto es mala gestión. No nos tenemos que poner contentos porque ahora van a poner más dinero. Esto refleja que durante años existió desidia en relación a la cuestión ambiental. Celebro que pongamos hoy en foco, en este punto, sí por supuesto. Imagínense si seguimos poniéndole un millón y medio a la cuestión ambiental a la ciudad. Pero no podemos dejar de hacer el análisis paralelo y no tan numérico. Analizamos Políticas Presupuestarias, las Políticas Presupuestarias en muchos casos son copiar y pegar del año pasado. Yo las miro y las leo y esa es la tarea que nosotros tenemos que tener.



La buena gestión nos va a llevar por mejores caminos que los andados hasta el día de hoy. Les pido a los funcionarios que tienen a su cargo el seguimiento de expedientes importantes que se dediquen a eso, porque si el dinero no llega, si nuestro Municipio depende pura y exclusivamente o en un alto porcentaje de estos fondos, que no son genuinos del Municipio mediante los ciudadanos que aportamos, difícilmente podamos tener una mejor ciudad. Difícilmente podamos mejorar la organización urbanística. Difícilmente funcionen bien los servicios que necesitamos que son básicos.



El presupuesto 2023, insisto, fue presentado muy por fuera de los plazos legales establecidos y es algo que no me quería olvidar de mencionar. Esto es que debemos cumplir las leyes. Las leyes están para cumplirlas, ese es el primer ejemplo que tiene que dar quienes tienen a su cargo la gestión local.







María Alejandra Bugnon de Porporatto (PDP)



Por mi parte voy a destacar un detalle de nuestro presupuesto que es el gasto en personal, que siempre es un punto álgido.



Tenemos un alto costo en personal y a su vez siempre analizamos la tercerización de tareas que también es algo muy grueso y que nos llama siempre la atención. Este es mi cuarto año que he hecho hincapié en cada aprobación de presupuesto y lo vuelvo a hacer porque creo que la eficiencia en el gasto público pasa también por ahí. Es donde invertimos más nuestros recursos corrientes.



Siempre tenemos una discusión ardua en ese sentido, pero nuestro recurso humano lo tenemos que potencializar, lo tenemos que mejorar, tenemos que capacitar a nuestro empleado municipal y también tener en cuenta que los recursos corrientes derivan del pago impositivo de nuestra localidad, de nuestro vecino. Y nosotros tenemos un alto índice de cobranza.



Debemos mejorar dentro de nuestro Municipio esto, la capacitación de nuestros empleados municipales, jerarquizarlo, tratar de pagarle las horas extra que corresponden. No desechar o no destinar a la basura recursos en ese sentido porque hay mucha gente que hace muchos años que es empleado municipal y hay que jerarquizarla, hay que capacitarla, hay que darle oportunidades que merecen realmente. Y creo ese ítem es algo que siempre está en falencia.



Hay mucha gente que hace muchos años que está, que es muy capaz en nuestra Municipalidad y que realmente siempre es dejada de lado. Creo que eso es un punto a tener en cuenta y a controlar específicamente en nuestro presupuesto. Lo he hecho todos los años y este año también debemos estar con eso en la mira.













