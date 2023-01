Por Antonella Occhipinti



BUENOS AIRES, 24 (NA). - Kike Teruel, el cantante de la banda folclórica Los Nocheros, anunció que abandonará el grupo que formó junto a su hermano Mario hace más de 30 años. El cantante señaló que esto se debe a una “decisión personal”, que su retiro no será inmediato y que el conjunto continuará con Rubén Ehizaguirre, Mario Teruel y Álvaro Teruel.

Mediante un video en vivo, Teruel aseguró: “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”.

Además, reveló que no se retira para hacer una carrera como solista. “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela”, explicó Kike y continuó: “Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”.

“Yo creo que mi misión de cantar ya está. Si me sale alguna canción se la pasaré a los chicos. Mi vida va a seguir; no va a ser la misma. Estoy yéndome para que sea igual o mejor”, dijo y agregó: “Sentí que es momento de irme porque estoy sin ideas para el grupo. Es como jugar en un equipo y dar el pase nada más. Ellos decidirán cómo se acomodan tras mi retiro, me encantaría que encuentren un reemplazo”.

El cantante folclórico sostuvo que su retiro no sería de inmediato sino que esperaría para cumplir con los compromisos que tiene con la banda en este momento. “El miércoles vamos a cantar, vamos a cumplir los cuatro con todos los compromisos que tenemos hasta abril, pero esta es mi última temporada de verano y este es mi último Cosquín”, señaló. El próximo miércoles 25 de enero, Los Nocheros se presentarán en el festival de Cosquín. El conjunto fue premiado en 1994 con el premio Consagración.



Por otra parte, el músico habló sobre la posibilidad de realizar un concierto de despedida. “Me encantaría. Gracias a Los Nocheros hice mi familia, conocí a la madre de mis hijos cantando en una peña y también conocí el mundo. Siempre supe que mi misión era cantar canciones de amor y esa misión está más que cumplida, pero siento que ahora es momento de otra cosa”, expresó Kike.

Sobre su futuro, el cantante aseguró que “está dispuesto a todo lo que pueda venir”. Kike reveló que está abierto a propuestas en la producción musical o en la actuación. Además, no descartó que se presente con Los Nocheros en caso de que lo inviten a un show en particular.

“Yo cumplí mi sueño. Luché para que la música popular tuviera el lugar que le correspondía. Nuestra música llegó a muchísimos lugares. Conocí el mundo y con nuestras canciones llegamos a muchas cabezas y corazones. Estoy muy agradecido” finalizó.