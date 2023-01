9 de Julio está un paso más cerca de su objetivo de ascender al torneo Federal A

Los torneos de ascenso son interminables y no ofrecen demasiadas recompensas. 9 de Julio sabe muy bien de qué se trata, porque muchas veces estuvo cerca de la orilla, pero sus brazadas no tuvieron la fuerza necesaria como para terminar de cruzar el río.

En esta nueva edición del Regional Amateur, que está llegando a su fin, el "León" no quiere extenuarse en el tramo más duro y sigue avanzando con firmeza, pese a que es consciente que lo más difícil esté por venir, aunque sean "apenas" dos los obstáculos que deba superar.

Cuando expresamos "apenas" y lo destacamos entre comillas, es porque el equipo de Marcelo Werlen tiene que completar el recorrido más complejo.

Breve, pero excesivamente riesgoso -como si las anteriores etapas no lo hubiesen sido- en un certamen que dejó a varios pesos pesados en el camino y ahora tiene reservado solamente el mismo lugar del inicio, pero con apenas dos postulantes.

"Satanás", un producto genuino del riñón juliense, supo llevar a sus dirigidos al lugar que el decano del fútbol rafaelino nunca dejó de apuntar.

Atlético Uruguay, el mismo rival que en la fase previa había marginado en una definición por penales a Ben Hur, el otro representante de la ciudad que en esa instancia resignó sus chances, demostró que a 9 de Julio le espera una tarea de extrema complejidad.

En el estadio "Germán Soltermam" -otro hijo de la casa- y ante un marco que volvió a reflejar el poder de convocatoria de una institución que respira fútbol por todos sus poros, la diferencia llegó en el descuento, por obra y gracia de un Leandro Larrea que se vistió una vez más de héroe para definir el primer chico.

Todavía resta un juego, atrapante y con resultado abierto, el próximo domingo en la ciudad histórica de Concepción del Uruguay.

9 de Julio demostró que los buenos equipos se arman desde atrás y hacia adelante. Y lo demostró claramente en sus últimos compromisos, en los que terminó con su arco en cero. Y si a esa sólida respuesta de su última línea, le puede sumar el oportunismo en sus contras frente a un rival obligado por las circunstancias a revertir la historia, estará latente esa posibilidad soñada de poder sacar pasaje al único encuentro por el ascenso en terreno neutral.

Después de lo observado el pasado domingo y a la luz de las estadísticas, el León" demostró que sigue jugando con las garras afiladas. Sabe que, de esa manera, nada resultará imposible. Al menos, con esa realidad de pegar el gran salto, todos sueñan en el barrio que nació y se formó a partir de la fundación de uno de los grandes de nuestro fútbol.



LA OTRA LLAVE

El rival del ganador entre 9 de Julio y Atlético Uruguay, surgirá del cruce que están protagonizando San Lorenzo Alem y Atenas de Río Cuarto.

El pasado domingo, en la provincia de Catamarca, el empate dejó en claro que también se trata de una llave muy pareja y con opciones repartidas, aunque se puede inferir que los cordobeses llegarán a la revancha con una leve ventaja a partir de su condición de local.

El partido de ida, que finalizó 1 a 1, se disputó en el estadio "Bicentenario" de San Fernando del Valle de Catamarca, con el arbitraje del salteño Gustavo Benítez y estos protagonistas:

San Lorenzo Alem (Catamarca): Pablo Lencina; Iván Suárez, Alejandro Galván, Lucas Escalante y Arian Giordano; Leonardo Rojas (72' Juan Cruz Herrera), Gonzalo Gómez y Axel Pintos (75' Jeremías Dulcich); Lucas Comachi (66' Franco Coman), Matías Solohaga y Lucas Carrizo (75' Ribakd Tapia). DT: Hugo Corbalán.

Atenas (Río Cuarto): Ezequiel Bardín; Juan Barrera, Ignacio Talavera, Hugo Paniagua y Elías Scoponi; Facundo Quiroga (76' Braian Cuello), Facundo Tello, Juan Cruz Heredia y Nicolás Castro (69' Diego Oyola); Emanuel Pentimalli (76' Michael Gutiérrez) y Nicolás Parodi (63' Jeremías Franchi). DT: Sebastián Montivero.

Gol en el primer tiempo: a los 45' Hugo Paniagua (A).

Gol en el segundo tiempo: 19' Leonardo Rojas (SLA). VHF