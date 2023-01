En Córdoba, Colón derrotó a Instituto

Colón goleó 3-0 a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, a una semana del arranque de la temporada de la Liga Profesional. El amistoso, que contó con público de los dos equipos en las tribunas, tuvo a Laureano Troncoso, Cristian Vega y Ramón Ábila como los goleadores de la noche.

El Sabalero iniciará el torneo con el pie derecho: en el último amistoso de pretemporada, le ganó 3-0 a Instituto en el Mario Alberto Kempes. La apertura del marcador se dio a los 23 minutos de la primera parte: Juan Pablo Álvarez envió un gran centro al área y, tras una pirueta en el aire, Laureano Troncoso puso el 1-0. Sobre el cierre del PT, el Kily Vega la agarró desde afuera del área y remató: golazo al palo derecho de Jorge Carranza.

Para el complemento ingresó Wanchope Ábila y fue el encargado de poner el 3-0 a los 43': gran jugada por derecha de Santiago Pierotti con caño incluido, pase al medio y el ex-Boca solo la tuvo que empujar. No lo gritó porque es reconocido hincha de La Gloria. En una semana, ambos el domingo a las 19.15, debutarán en la LPF: Colón será local ante Lanús e Instituto recibirá en Alta Córdoba a Sarmiento.



Síntesis

Instituto: Jorge Carranza, Sebastián Corda, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Juan Franco; Roberto Bochi, Gabriel Graciani, Alex Rodríguez y Franco Watson; Gastón Lodico y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.



Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Cristian Vega, Baldomero Perlaza y Joaquín Ibáñez; Laureano Troncoso y José Pablo Neris. DT: Marcelo Saralegui.



Goles: PT 23' Laureano Troncoso (C) y PT 44' Cristian Vega (C).



Cambios: PT 29' Jorge Benítez x Troncoso (C); ST 0' Ramón Ábila x Benítez (C); Santiago Pierotti x Álvarez (C) y Leonel Picco x Vega (C); ST 13' Santiago Rodríguez x A. Rodríguez (I) y Jonathan Bay x Franco (I); 21' Braian Cuello x Lodico (I) y Lucas Albertengo x Martínez (I) y 24' Julián Chicco x Perlaza (C); 32' Nicolás Barrientos x Watson (I).



Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Silvio Trucco.