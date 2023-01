El León rugió de la mano de Larrea

El torneo Regional Amateur va ingresando en su etapa de definición y 9 de Julio dio el primer rugido rumbo a la final por el ascenso al Federal A. En la definición de ida de la zona Región Litoral Sur, derrotó 1-0 como local a Atlético Uruguay gracias al gol de Leandro Larrea, en la última jugada del encuentro.

La victoria que consiguió el ‘León’, ante un gran marco de público que se acercó al estadio Germán Soltermam, fue bien merecida. Los dirigidos por Marcelo Werlen tomaron el protagonismo de las acciones y tuvieron unas cuantas como para abrir el marcador. Falló en la definición.

En el primer tiempo el elenco entrerriano se defendió de manera inteligente y ‘bancó’ las envestidas del local; pero el conjunto ‘Juliense’ no bajó los brazos, no abandonó su libreto y fue así que siguió insistiendo. Acorraló al ‘Decano’ en su arco y los últimos 30 minutos el partido se jugó en campo del equipo visitante.

Fue así que encontró el gol de la victoria a los 48 del complemento por intermedio de Larrea, luego que Loboa descolgara un centro de Andrés Velazco.

9 de Julio consiguió lo que quería, ganar la primera final. Ahora, con esta mínima ventaja, buscará en Concepción del Uruguay, el próximo domingo, el boleto para la gran final del 5 de febrero ante el ganador de la zona Centro, donde estará en juego uno de los cuatro ascensos que otorga la categoría al Federal A 2023. Dio un paso más, está cerca, y por barrio 9 de Julio, la ilusión no deja de crecer.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Matías Loboa, Facundo Centurión, Andrés Velazco y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Maximiliano Aguilar y Wilson Ruiz Díaz; Gastón Monserrat y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Cejas, Burkhard, Peralta. DT: Marcelo Werlen.



ATLÉTICO URUGUAY: Rubén Carrizo; y Agustín Morua, Nicolás Gómez, Iván Valente y Jonathan Valle; Nazareno Rodríguez, Sebastián Acuña, Joaquín Rodríguez y Thiago Heredia; Yair Gurnel y Ariel Lezcano. Suplentes: Zabala, Albornóz, Herlax, Suárez, Casse DT: Roberto Demus-Luis Tonelotto.



Gol en el segundo tiempo: 48m Leandro Larrea (9).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio: Augusto Laena x Vera (9), 26m Lautaro Ocampo x Ruiz Díaz (9), 28m Miguel Mosca x Lezcano (AU), 31m Agustín Sequeira x Monserrat (9), 37m Augusto Baldaserre x Ibáñez (9), 43m Matías Padilla x Heredia (AU).



Amarillas: Vera y Ruíz Díaz (9); Heredia y Mosca (AU).



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán).

Asistentes: Leila Argañaráz y José Ponce.

Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero.