Por la sequía, estiman nuevos aumentos en los precios del pan, la leche y la carne

Debido a la gran sequía que se viene padeciendo en gran parte del país desde hace bastante tiempo, sumado a la alta inflación que parece no tener fin, en los últimos días se produjeron algunos incrementos en la materia prima, fundamental para la producción de pan, y específicamente la harina, que sufrió un incremento de un 8%. Desde el sector aseguran que uno de los factores de la suba es, indudablemente, la sequía, ya que hay escasez de trigo y el poco que hay no es bueno. Desde el Centro Industrial de Panaderos de Santa Fe, su titular Jorge Spacich señaló a LT10 que "no hubo aumentos significativos todavía, la harina subió un 8% pero el trigo es malo el que viene y no sabemos a qué precio va a llegar. Es malo y va a ser caro porque es poco". Además sostuvo que el incremento de la harina es producto también de la inflación pero "todavía no le dieron un golpe fuerte al precio". Y con respecto a lo que podría pasar en los próximos días, Spacich afirmó que "estamos en transición, no sabemos qué va a pasar como todos, vamos a ver si lo aguantamos un poco porque también las ventas están muy bajas".



TAMBIÉN LA LECHE

Por su parte, los frigoríficos anticiparon también en los últimos días que en los próximos meses se podría incrementar considerablemente el precio de la carne por el impacto climático en el sector ganadero porque va a haber menos oferta producto de la sequía. Este fenómeno es bastante particular, ya que actualmente, lo que mantiene el precio de la carne es la amplia oferta ya que los mismos productores prefieren vender los animales por la gran cantidad de problemas que trae la situación climática. En este contexto, otro sector muy complicado es el de la lechería y también podría tener un impacto en los próximos meses. En este sentido, Fernando Córdoba , productor lechero y ex presidente de Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), explicó ante los medios de prensa que “la leche viene subiendo a un ritmo menor a la inflación, en lo que es el precio del producto, hay un cierto atraso” y agrega que durante el primer trimestre siempre hay caída de la producción por los grandes calores pero que a este contexto también se le agrega el problema de alimentar a los animales. Con este panorama, Córdoba asegura que “la producción cae y el precio va a subir. Va a haber una cierta competencia entre las industrias para que no se le vayan los productores” y anticipa que va a ser un año preocupante para el productor en cuanto a los costos. En cuanto al precio, el referente de los productores santafesinos comentó que “hoy el productor está cobrando alrededor de los 65 o 66 pesos y para estar en equilibrio tienen que estar arriba de los 85 pesos” y detalla que “la relación histórica de 2 kilos de maíz un litro de leche hoy da 91 pesos”.



EL IMPACTO EN LA CARNE

Por último, se prevé nuevamente un aumento significativo en los próximos meses en el precio de la carne, un producto que hasta el cierre del 2022 ha incrementado sus precios por debajo del índice de inflación. Sebastián Bendayán, gerente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, comentó que desde fin del año pasado estaban esperando una re composición que no se dio. El referente explicó que los valores de la carne son estacionales, fundamentalmente en los meses de marzo y octubre pero en 2022 no ocurrió quedando relegados los incrementos por debajo de la inflación. Bendayán señaló también que "hay que sumar la situación de la seca, que no solo está afectando a la provincia de Santa Fe sino a todo el país en donde muchos de los productores están enviando a faena animales atentos a poder darles de beber y comer y no poder darle kilos por lo que los están atendiendo antes que se mueran en los campos". En tal sentido sostuvo que "lo que provoca esto es que hay una sobre oferta lo que hace que no haya una disparada de precios o ajuste, prevemos que los animales que se están faenando ahora son los que tendrían que ir a faena en los meses de febrero o marzo incluso abril donde van a estar faltando para esa fecha". "Esto va a llevar a que se produzca una puja entre los frigoríficos por los pocos animales que estén a disposición y va a fraccionar a que haya una suba de precios", indicó. "Vamos a tener a corto y a mediano plazo faltantes producto de la situación de sequía donde no hay la cantidad de terneros esperada", finalizó.

Si bien la conferencia de prensa que brindó la Mesa de Enlace el jueves tuvo a los pedidos para el ministro Massa como plato fuerte, los efectos de la sequía tienen impacto en lo urgente pero también a mediano plazo. Uno de ellos es el precio de la carne, hoy estabilizado en góndolas pero planchado para el ingreso de los productores. Por eso, los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas hablaron del tema. En el remate ganadero del Mercado de Rosario (Rosgan), estimaron que la recuperación de precios en la hacienda se mantiene “lenta por ahora porque siempre corre detrás de la inflación, pero pareciera que los $10 en general de aumento que marcaron las categorías de invernada preanuncian que cuando vengan lluvias mejores comenzará una recuperación más acelerada de los valores”. Por eso se le consultó a Jorge Chemes (presidente de CRA) y Nicolás Pino (de SRA) sobre cuándo analizan que se dará el salto en los precios. “Yo no sé decir exactamente en qué mes, pero creo que en el otoño esto se va a revertir. Y de alguna manera va a tratar de recuperar la hacienda vacuna no quien no aumentó, sino del que va a poder recomponer lo que perdió”, expresó Chemes. El tambero de 66 años, que está al frente de CRA, estimó que “no hay que olvidarse que desde mediados de año a la fecha la caída del kilo vivo rondó entre el 36% y el 37%”. “Con lo cual eso es pérdida neta del bolsillo del productor. Personalmente en toda mi vida nunca vi una seca como la que estamos viendo”, se lamentó. Por último, el titular de SRA pidió que “la política tiene que tomar decisiones coyunturales, fuertes. Hay decisiones que tienen que ser inmediatas”. En relación a los precios de la carne para las próximas semanas adelantó que los productores “estamos vendiendo el novillo al mismo precio del novillo de abril, con una inflación que roza el 100%”.