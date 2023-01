“En Santa Fe desaparece una laguna y aún así el gobernador no reacciona”

La senadora nacional, Carolina Losada, visitó la laguna La Loca en el norte de Santa Fe que desapareció producto de la sequía y la falta de respuestas del Estado. Productores de la zona aseguran que los recientes anuncios son “parches que llegan tarde” y cuentan pérdidas millonarias. “Aquí, antes, había una laguna”, contaron los productores agropecuarios que recibieron a la senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada durante una recorrida por el norte santafesino.

Acompañada de Julián Galdeano, Georgina Losada y Martín Rosúa, la vicepresidenta del senado visitó la laguna La Loca en el departamento de Vera y responsabilizó al gobierno de Omar Perotti ante la falta de respuestas a la crítica situación que vive el sector agropecuario provocada por una extensa sequía, que, según la Mesa de Enlace va a dejar pérdidas por 15.000 millones de dólares. “El gobernador no reacciona. Así como no toma decisiones en materia de seguridad en Rosario que sufre una ola de violencia inédita, aquí no responde ni acerca soluciones que permitan encarar complicaciones como la de una sequía prolongada con acciones y protocolos previstos dentro de una política agropecuaria de largo plazo”, señaló. “Las respuestas llegan tarde, muy tarde”, explicó uno de los productores ganaderos de la zona. “Aquí, muchos productores perdieron todo, y si no hay soluciones, pronto seremos todos”. La falta de agua en la zona que llevó a la desaparición de la laguna La Loca y la ausencia de respuestas por parte del Estado provocaron mortandad de miles de animales, cultivos quemados y pérdidas millonarias.

De acuerdo a los productores de la zona, las líneas de créditos tardías anunciadas recientemente “no alcanzan para cubrir el capital y trabajo que han perdido los afectados”. Al tiempo en que se espera el arribo de camiones con agua para aliviar la situación, los damnificados insisten en que las soluciones llegan muy tarde.

“El paisaje es impactante y desolador”, dicen sobre la desaparecida laguna La Loca, que pertenece al sistema de lagunas de los arroyos Golondrina-Calchaquí, con una superficie aproximada de unas 3000 hectáreas, formando parte de la Reserva Provincial La Loca. “Santa Fe está golpeada por todos lados. En Rosario se sufre la violencia y el crimen, el campo sufre por la falta de agua provocando la muerte de animales y la pérdida de millones de dólares, pero el gobernador insiste en que tiene la provincia en orden”, agregó la senadora.

A través de una carta enviada al gobernador Omar Perotti, al ministro del interior y justicia de la Nación, Wado De Pedro y el ministro de defensa, Jorge Taina, la vicepresidente del senado, solicitó formalmente el envío de camiones cisternas con agua para llevar alivio a las zonas más afectadas por la sequía y poner a disposición el personal y los recursos que sean necesarios para tal fin.

Al mismo tiempo, Losada se puso a disposición para evaluar junto a legisladores de todos los espacios políticos y en forma simultánea, las obras necesarias para evitar futuros desastres de esta naturaleza. “Estos problemas son también producto de la falta de planificación y de la ejecución a tiempo de las obras de infraestructura que necesita nuestra provincia”, expresó. “Argentina necesita de un plan que permita anticiparnos a estas situaciones apremiantes. El kirchnerismo nos tiene acostumbrados a los parches, pero esas no son las soluciones que necesitamos. Estamos ante una nueva oportunidad de trabajar responsablemente en nuestro presente para poder mirar esperanzados al futuro. Esa es la revolución que necesitamos hacer”.