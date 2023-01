Los alborotos de campaña se pondrán en marcha recién sobre fines de febrero

Desde Santa Fe. - Sin importar demasiado cuando Omar Perotti firme el decreto de convocatoria a elecciones (tiene tiempo legal hasta el 1º de abril, pero el más interesado en que lo haga es el secretario del Tribunal Electoral Pablo Ayala, encargado de armar el cronograma electoral donde se fijan los vencimientos de plazos, autoridades de mesa y lo administrativo), las fuerzas políticas están volviendo de sus vacaciones. A fin de mes comenzará a ponerse en marcha nuevamente la rueda proselitista.

El oficialismo gobernante no piensa en las elecciones; está enfrascado en asistir a los productores – sobremanera del extremo Norte – estragados por la sequía.

Estuvo en la Provincia el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Juan José Bahillo con promesa de mas plata (unos 1.300 millones de pesos) que los propios productores y el diputado radical Maximiliano Pullaro consideraron “insuficientes”.

La Provincia viene haciendo sus propios desembolsos en asistencia logística y financiera a través del Ministerio de la Producción de Daniel Costamagna, mientras el Gobernador Perotti aprovechó la presencia de Bahillo en Las Gamas para pedirles a los legisladores mayor celeridad en el tratamiento del Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios que tiene en debate la Cámara de Diputados.



OTRA VEZ DENUNCIAS

POR DISCRIMINACIÓN

La semana pasada el sobreentendido jefe de gabinete Marcos Corach juntó a presidentes de comunas peronistas para calmar las ansiedades de varios de ellos que venían quejándose por la falta de recursos. No se habló de estrategias electorales, “ese tema quedó para un próximo encuentro”, confió uno de los presentes.

De paso, Corach aún no salió públicamente a dar explicaciones por lo que un grupo de fuerzas políticas con representación comunal, encabezados por la UCR, acusaron de “discriminatoria” la resolución 586 emitida por el Gobierno Provincial, que en el marco del "Programa Atención Gobiernos Locales - Emergencia Covid -19", se determina la distribución de los fondos COVID (unos 250 millones de pesos) a casi todas las localidades de la Provincia -ya que excluyen a Rosario y Santa Fe que no se encuentran en la misma-.

Los radicales y las demás fuerzas del futuro “frente de frentes” remarcaron que “un ciudadano santafesino que viva en una localidad gobernada por el peronismo, recibirá en proporción cinco veces más fondos para salud que uno que viva bajo otro gobierno, sumando a esto que las dos ciudades con mayor cantidad de habitantes no recibirán fondos”.



PEROTTI NO MUESTRA

SUS CARTAS ELECTORALES

El peronismo está ansioso por conocer cuál será la jugada electoral de Omar Perotti. Si bien su delfín Roberto Mirabella intentó aplacar algunos suspicaces ánimos, dejando en claro que el Gobernador con su línea Hacemos Santa Fe no irá por afuera de un armado frentista, dejó como tarea para el hogar el compromiso de barajar y dar de nuevo, y sobretodo tener una visión más amplia en materia aliancista para contrarrestar el opositor “frente de frentes”.

Lo más probable es que Perotti aguarde un poco más para conocer la formación del equipo rival, antes de la charla técnica con el suyo.



SE PONE EN MARCHA EL

ENGRANAJE DEL "FRENTE DE FRENTES"

Este martes 24 en Rosario los siete Partidos que componen la mesa cambiemita santafesina harán una reunión catártica, después de un asado organizado sobre finales del 2022 por la UCR en su casa central de calle Rivadavia de esta capital, al cual asistieron algunos partidos (la propia UCR, el PRO y la Coalición Cívica) de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, junto con la contraparte del FPCyS para avanzar en el armado del “frente de frentes”, que generó malestar entre quienes no fueron invitados – ni informados, se quejaron – en Juntos por el Cambio.

Una vez limadas las asperezas, se les informará que al día siguiente la Mesa de Juntos por el Cambio compartirá una plenaria con los FPCyS para fijar las bases y condiciones del armado del “frente de frentes”.

Una cosa quedará en claro: esa asamblea de 11 partidos del miércoles 25 (o cuando sea) no volverá a repetirse de ahí en más. Se creará una Mesa de Acción política acotada a no más de media docena de integrantes (para la cual se van a fijar los parámetros de su conformación) que irá diagramando el armado, e informando posteriormente a sus plenarios, los pasos constitutivos del “frente de frentes”.

Tras el cónclave del miércoles 25, comenzarán a ponerse en marcha los engranajes del diferencial que traccionará las ruedas del tráiler electoral opositor para deberá enfrentar al peronismo gobernante, cuyo motor tendrá como caballos de fuerza a la UCR, el PRO y el PS.