Macri: "da vergüenza que nos asocien con dictadores"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El expresidente Mauricio Macri afirmó que la "inmensa mayoría de los argentinos" siente vergüenza por la visita a la Argentina del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), al tiempo que aseguró que el Gobierno nacional "languidece en su mediocridad".

Por medio de un comunicado titulado "Vergüenza y esperanza", Macri no solo apuntó contra el mandatario caribeño, sino que también contra el jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

A ambos los rotuló como dictadores y añadió: "Los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia".

"Todos los argentinos tenemos la obligación de recordar que Venezuela sufrió el éxodo más grande de la historia de América Latina, porque así lo recuerdan cada día los cientos de miles de venezolanos que viven en nuestro país, que tuvieron que abandonar antes a sus familias, amigos, colegas, vecinos y compatriotas", escribió el exmandatario.

Para Macri, "la bienvenida a estos dictadores" no la organizaron "los argentinos, sino un gobierno que languidece en su mediocridad, uno que pronto se llevará el desgraciado honor de haber sido el peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país".

El exjefe de Estado cargó contra la administración del presidente Alberto Fernández: "Tenemos un Poder Ejecutivo que abusó de su poder durante las cuarentenas de 2020 y 2021 e intenta ahora alterar el funcionamiento de la República atacando a la Corte Suprema, mientras defiende sin pudor a gobiernos autoritarios en los foros internacionales".

Para finalizar, Macri vaticinó la derrota del oficialismo en las elecciones generales de este año y agregó que las urnas decidirán tener un "Gobierno que respetará la ley y las instituciones de la democracia, que protegerá las libertades, que desterrará la agresión mafiosa como metodología, que no presionará a la oposición, a la prensa o los jueces".