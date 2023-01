Ignacio Fain conquistó la final del TC Mouras en Concepción

El joven piloto Ignacio Fain (Dodge) se adjudicó ayer la primera final del TC Mouras de automovilismo, categoría que abrió la temporada 2023 del deporte motor con una competencia que se llevó a cabo en Concepción del Uruguay.

El santafesino, oriundo de la localidad de Villa Minetti y con apenas 17 años, dominó de punta a punta la carrera, que comprendió 18 giros.

"Fue una carrera desgastante y sufriendo mucho con los neumáticos. Desde el equipo me fueron avisando. Así que tuvimos que cuidar", confesó Fain en declaraciones a 'Campeones' (AM 590 Radio Continental).

El bonaerense Jeremías Scialchi (Torino) ocupó la segunda colocación, mientras que el pinamarense Jorge Barrio (Chevrolet) terminó tercero y completó el podio.

Más atrás se situaron Nicolás Meichtri (Ford), Gerónimo Gonnet (Torino), Agustín Ayala (Dodge), Amílcar Oliver (Dodge), Martín Chialvo (Ford), Daniel Jaime (Dodge) y Renzo Testa (Ford) para determinar los diez primeros de la clasificación. Fain quedó como puntero del campeonato con 47 unidades, seguido por Scialchi con 42.

La próxima cita de la temporada será durante el primer fin de semana de febrero (sábado 4 y domingo 5) en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.



LANZA, EN EL TC PISTA MOURAS

El piloto de San Vicente, Gastón Iansa, y el Chevrolet del JP Carrera se llevaron de principio a fin la final del TC Pista Mouras en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la primera fecha de la temporada. Genaro Rasetto y Thomas Pozner completaron el podio.

Luego de ganar la serie más veloz, Iansa largó junto a Rasetto y capturó la punta en los metros iniciales. El joven de San Vicente impuso su ritmo y no le dio muchas chances al santafesino, que intento mantenerse cerca.

Tras 16 vueltas, Iansa alcanzó su primera victoria en su debut dentro de las categorías de la ACTC, mientras que Rasetto y Pozner fueron segundo y tercero, respectivamente. Luego arribaron Marco Dianda, Felipe Bernasconi, Manuel Borgert, Benjamín Ochoa, Nicanor Santilli Pazos, Luca Demarco y Faustino Cifre.

En el campeonato, Iansa lidera con 45 puntos, secundado por Rasetto con 44 y Pozner con 38 unidades.