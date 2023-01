Se reprogramó el Midget del Litoral

La precipitación registrada durante la madrugada del sábado, que fue importante en buena parte de la región, obligó a reprogramar la octava fecha del Torneo Oficial “Arturo Alias” - “Copa ForniSport”.

En un primer momento, se especulaba con llevar adelante la primera competencia del play off en la jornada de ayer, pero teniendo en cuenta que la lluvia alcanzó un registro que estuvo en el orden de los 50 milímetros, desde la Asociación Midgets del Litoral se anunció que la fecha se estará llevando a cabo el próximo sábado 28 de enero en el mismo circuito permanente “Juan F. B. Basso” de la localidad de Vila.

El cronograma de actividades no sufrirá modificaciones, por lo que regirán los siguientes horarios: a las 16:30 apertura del predio deportivo “Octavio Bessone” (no estará habilitado el ingreso antes de ese horario); de 17:00 a 19:00 inscripciones; a las 19:00 reunión de pilotos Minimidgets; a las 19:15 reunión de pilotos Midgets; a las 19:30 pruebas libres (tandas conformadas por 12 máquinas) y a las 20:30 inicio de las series, para disputarse a continuación las semifinales, prefinales y final.