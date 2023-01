Argentina se medirá con Brasil

La Sub 20 dirigida por Javier Mascherano afrontará este lunes un duelo crucial y nada menos que ante Brasil en busca de recuperarse de la derrota del sábado ante Paraguay, por el debut en el Sudamericano que se está celebrando en Colombia.

El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo A se disputará desde las 21:30 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali, y será televisado por TyC Sports.

La Selección tuvo libre la primera fecha y se presentó el sábado en el torneo que clasifica al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos de Santiago con una derrota 2 a 1 que además significó la preocupante salida en camilla y ambulancia del volante Facundo Buonanotte tras una dura caída al disputar una pelota aérea que le produjo traumatismos de columna cervical y cráneo.

Así las cosas, a los de Mascherano no les sobra margen para quedar entre los tres mejores del grupo A y avanzar a la fase final, una zona de seis selecciones de la cual los cuatro primeros clasifican al Mundial de Indonesia a jugarse entre mayo y junio de este año y los tres primeros a los Panamericanos de fin de año en Chile, que clasifican a los codiciados Juegos Olímpicos de París 2024.

Brasil viene de derrotar 3 a 0 a Perú el jueves por la noche y tuvo descanso en la segunda fecha. Los goles del equipo dirigido por Ramón Menezes fueron convertidos por sus dos máximas figuras: doblete del delantero Vitor Roque, quien todavía no cumplió 18 años, y ya es habitual titular en Athletico Paranaense, y el mediocampista Andrey Santos (18), recientemente vendido al Chelsea de Inglaterra tras ser uno de los goleadores de Vasco da Gama la temporada pasada, cuando el equipo de Río logró el ascenso.

La Argentina volverá a jugar el miércoles, a las 17, contra Perú y el viernes, a las 19:30, cerrará la fase de grupos ante el local, Colombia, que en su debut empató 1-1 con Paraguay.

Para enfrentar a Brasil, Mascherano realizaría algunos cambios respecto del once del debut, teniendo en cuenta lo apretado del calendario. Una podría ser el ingreso del delantero Brian Aguirre (Newell's), quien mostró movimientos interesantes en los minutos que le tocó jugar ante Paraguay, mientras que otro que podría tener su oportunidad desde el comienzo es Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), en lugar de Alejo Veliz (Rosario Central).

El que no estará es Buonanotte, exRosario Central y actual futbolista de Brighton de Inglaterra, quien está en observación por su golpe. De todos modos, el volante no había sido titular sino que ingresó en el segundo tiempo por Nicolás Paz (Real Madrid).



Las posibles formaciones:



ARGENTINA: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Julián Aude; Nicolás Paz, Gino Infantino, Máximo Perrone; Nicolás Vallejo o Brian Aguirre, Alejo Veliz o Ignacio Maestro Puch, Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.



BRASIL: Mycael; Arthur, Weverton, Roberto Renan, Patryck; Zanetti Toledo, Marlon Gomes, Andrey Santos, Biro; Vitor Roque, Alexsander. DT: Ramón Menezes.



Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colombia).

Hora: 21:30 TV: TyC Sports.