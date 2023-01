José Palazzo palpita la nueva edición del festival de rock más grande de Argentina

Por Germán Sánchez. - No puede disimular su ansiedad. Es parte de él. Y menos en esta época del año, en la que hay mucho por hacer, mucho por definir, mucho por coordinar y mucha gente a la que recibir. Se lo sabe muy enérgico y muy verborrágico, aunque hay cosas que no suelen salir de su boca. Y ahí radica la sorpresa. José Palazzo prepara junto a toda su gente la edición 22 del Cosquín Rock, que será en poco menos de un mes.

Y si bien su ansiedad es por todo lo que hay que hacer de cara al 18 y 19 de febrero, también es porque ve que las entradas vuelan. Hace ya bastante tiempo que Palazzo viene hablando de este tema y no es habitual. En charla con LA OPINIÓN, el productor cordobés aseguró que a este ritmo las entradas se agotarán.



-A poco menos de un mes de la nueva edición del Cosquín Rock hay mucho trabajo por hacer para que todo esté listo.

-Estamos trabajando mucho. Esta es la época en donde no te das cuenta en qué momento se te pasó el día. Estamos a contrarreloj. Es un año en el que hemos agregado muchas activaciones al festival. De hecho, acabamos de anunciar que vamos a tener un restaurant de montaña con cinco cocineros amigos nuestros que son muy importantes dentro de la gastronomía argentina. Hemos incorporado educación, va a haber tres talleres que ya se vienen haciendo hace 5 años. Vamos a tener un mercado gigantesco. El VIP va a tener tres tarimas, en los dos escenarios más grandes que ya teníamos y hemos agregado el Escenario de Montaña. La verdad estamos en la cuenta regresiva donde de verdad se empieza a dimensionar lo que es el festival. Y uno por estar ahí inmerso en esta contienda laboral, por ahí no toma dimensión. Así que bueno, contentos y un poco con el estrés de la llegada del festival

-¿Tenés tiempo de ponerte ansioso o solamente pensás en solucionar cuestiones urgentes?

-Todo el tiempo. Quiero que sea el festival todas las mañanas cuando me levanto. Me armo agendas que arrancan 8 o 9 de la mañana, pero lamentablemente tipo 5 y media la ansiedad ya me tiene arriba, entonces hago un poco de yoga o camino un poco. Nosotros tenemos también el festival en España, entonces estoy en contacto con ellos desde temprano. Están siendo jornadas muy largas y con mucha ansiedad.

-¿Cómo pensaron la grilla cuando la armaron? Una vez más como ocurre en los últimos años se apuesta a la diversidad de géneros musicales.

-La diversidad fue el norte hacia el que apuntamos. Habíamos tenido experiencia en festivales en otros lados del mundo, tuvimos la vuelta en Estados Unidos y en España y seguimos consolidando mucha variedad. Y lo haremos en seis sectores distintos: los clásicos del rock and roll, donde queríamos celebrarle a Juanse el cumple que había hecho en el Luna Park y de hecho lo hemos logrado, porque va a estar tocando con León Gieco, con Celeste (Carballo), con Junior de La 25, con Ale Kurz de El Bordo, con Facu Soto de Guasones, con el Rusito (Mateo Sujatovich) de Conociendo Rusia. Así que será una gran celebración de Juanse tocando todos los clásicos de Los Ratones Paranoicos. Los Divididos, No Te Va Gustar, Skay y Guasones es como si te dijera que tengo el mediocampo de la Selección Argentina imparable. Los Ojos Locos con La Chancha Muda, El Bordo y Farolitos, junto con Las Pelotas, La Vela, Ciro, Caras Extrañas, Pastillas del Abuelo, Cruzando el Charco y Jóvenes Pordioseros, es lo que conservamos del Cosquín Rock histórico. Este año tenemos el Escenario Paraguay que tiene mucha variedad, tendrá a Lilia Down, El Mató a un Policía Motorizado y muchas cosas interesantes. Y también tendrá dos fiestas: la Katana y la Bresh, que se harán en la madrugada. Asimismo, en el Escenario Montaña suben dos grandes DJ: Enrico Sangiuliano y Charlotte De Whitte. Por último, los escenarios más específicos como el Sur, donde estará Fito Páez, Airbag, Conociendo Rusia, Turf, Dillom. Eso sumado a La Casita del Blues que siempre es mi debilidad, hemos logrado una grilla que gracias a Dios ha cautivado a la gente que en gran número ha adquirido sus entradas. Y la verdad es que es un número impresionante el que ya se ha vendido. Nosotros vendimos las primeras dos preventas sin que se conozca la grilla: 8.000 entradas en 5 minutos y otras 8.000 en 25 minutos. Y cuando salió la grilla, en los dos primeros días vendimos 25.000 entradas. Es la primera vez en la historia del Cosquín Rock que se van a agotar las entradas.

-Creo que nunca te había escuchado hablar de entradas agotadas.

-La verdad que para nosotros es un reconocimiento muy importante. Yo soy el que da la cara, el que por ahí se lleva los méritos, más allá que también me llevo los insultos en redes, pero la realidad es que el trabajo que hicimos en redes, en comunicación, en programación, en creatividad y en servicios durante todo el año es lo que nos trae este reconocimiento.

-Este año se cambia el ingreso para el público al predio.

-Esto tiene que ver con que estamos buscando mejorar los ingresos al festival, mejorar la experiencia y los servicios. Ahora vamos a utilizar un lugar para que la gente ingrese por una arboleda divina, con asfalto. Nos da la posibilidad de un ingreso más ordenado, más prolijo y más cómodo.

-¿Cuándo se podrán saber los horarios y la distribución de artistas?

-En breve la gente va a poder saber en qué escenario toca cada artista y faltando menos días estarán los horarios de cada escenario.

-¿Se va a transmitir el festival para quienes no vayan a Santa María?

-Se va a transmitir por Flow la totalidad del festival. Creo que de alguna manera estamos cumpliendo un sueño.

-Este será el puntapié inicial para un año muy movido del Cosquín Rock.

-Cosquín Rock va a tener un año muy ocupado. Tenemos el Cosquín Paraguay el 25 de febrero, el 21 y 22 de abril será en Uruguay, el 6 de mayo el Cosquín en Barcelona, el 17 de junio en Málaga.