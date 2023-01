La industria petrolera al banquillo de los acusados

Por Antonio D'Eramo



El Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, por el nombre de la localidad suiza donde se realiza su asamblea anual que reúne desde 1971 a los principales líderes políticos internacionales, intelectuales y periodistas invitados por la organización para analizar los problemas más urgentes del mundo y delinear las bases de una gobernabilidad donde las corporaciones multinacionales y las ONG’s sustentadas financieramente por esas empresas tienen mucho para aportar, se convirtió en una caja de resonancia de aquellos dirigentes y ambientalistas que no dudaron ni un segundo en señalar como principales responsables del calentamiento global, a las empresas del sector petrolero.

Si bien fue el secretario general de las Naciones Unidas (UN), António Manuel de Oliveira Guterres, el portavoz en el foro de esta cruzada contra la industria del petróleo, la “piedra del escándalo” en la que basó sus acusaciones fue un estudio de la Universidad de Harvard y el Instituto de Investigación del Impacto del Clima en Potsdam de Alemania que reanalizaron datos e informes que tenían los científicos del gigante petrolero ExxonMobil entre los años 1977 y 2003.

Pues bien, el estudio publicado en la revista Science, señaló que “...aún en la década del '70...las predicciones de la petrolera eran correctas y sabían tanto como los científicos y los gobiernos”.

En concreto, los científicos de ExxonMobil descartaron una transición hacia una era glacial, en favor de una "superinterglacial" inducida por el dióxido de carbono (CO2).

El CO2, es un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro y está relacionado con el efecto invernadero, necesario para mantener la superficie de la Tierra con temperaturas aptas para la vida pero que en la actualidad, según un 92% de los estudios científicos elaborados por expertos en climatología, se halla desequilibrado por las actividades humanas que aumentan la emisión de gases como el CO2, el metano y el óxido nitroso provocando el calentamiento global que pone en riesgo a muchas poblaciones y numerosas especies animales.

En principio, el estudio de la compañía petrolera fue tan preciso que logró pronosticar a fines de los '70 que el CO2 aumentaría 2° hacia el año 2000 y que el ascenso de la temperatura sería de unos 0,2° por década.

Una filtración del año 2015 había alertado acerca de la existencia de estos trabajos científicos realizados a pedido de ExxonMobil que advertían acerca de un “calentamiento con dramáticos efectos medioambientales antes de 2050, potencialmente catastróficos”.

La grave acusación del titular de la ONU, “...algunos productores de energías fósiles eran totalmente conscientes en los años '70 de que su producto estrella iba a quemar el planeta” y prefirieron “difundir una gran mentira” al ocultar su responsabilidad en el calentamiento planetario global, le abre las puertas a los estudios de abogados para realizar demandas multimillonarias, superiores quizá a las que debió enfrentar la industria tabacalera a fines del milenio pasado.

En 1998, varios estados estadounidenses consiguieron firmar un acuerdo judicial histórico del orden de los 246.000 millones de dólares, destinados a cubrir los costos de los tratamientos médicos de los fumadores afectados por el hábito del tabaco.

De manera análoga a lo que sucedió en el pasado con las grandes tabacaleras, ExxonMobil viene negando y desestimando las conclusiones a las que llegaron los científicos que contrataron en el pasado para evadir responsabilidades por el cambio climático registrado en la actualidad.

Porque las responsabilidades pueden surgir pronto si tomamos en cuenta que la industria judicial estadounidense ya tomó nota de las demandas individuales y colectivas que puede realizar.

Desde accionistas que dicen sentirse engañados y estafados porque se les ocultó información relevante hasta demandas colectivas en California donde se está tramitando un juicio, entre varias ciudades de la bahía de San Francisco y las cinco petroleras más grandes del mundo, que, ante las indagaciones autorizadas por un juez, están argumentando a favor del cambio climático, aceptando que el CO2 es parte del problema, aunque argumentando que su papel es completamente extractivo o productivo. O sea, su rol como empresa petrolera no contribuye a las emisiones, la que contamina es la actividad económica que decide quemar los combustibles que ellos extraen del suelo.

Así como el portugués António Guterres estableció un paralelismo entre la estrategia de las petroleras y de las tabacaleras que enfrentaron demandas masivas sobre los efectos de los cigarrillos el símil se extiende a sus argumentos para defenderse.

La culpa es de los consumidores, de los usuarios. De los que van al kiosco a comprar un paquete de cigarrillos o de los que hacen fila para llenar el tanque de nafta. La estrategia legal de las petroleras consiste en afirmar que la industria no tiene responsabilidad alguna en cómo la gente usa sus productos.

Sin embargo, las fuertes declaraciones del secretario general de Naciones Unidas van en el sentido de desmontar este argumento cuando señaló “la gran mentira” difundida para distorsionar la percepción pública de las consecuencias de los productos elaborados por los petroleros.