Los Pumas 7s, jugaban las semifinales

El Circuito Mundial de Seven retomó la competencia y Los Pumas 7s debutaron en la etapa de Hamilton, donde se reanuda el World Rugby Sevens Series tras disputarse los capítulos de Hong Kong, Dubai y Ciudad del Cabo. Tras las dos victorias y una derrota en la primera jornada disputada el viernes, ayer en cuartos de final, el seleccionado argentino le ganó a Fiji por 19-10 y accedió a las semifinales de la Copa de Oro.

Al cierre de nuestra edición, los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscaban la final del Seven de Hamilton, ante Estados Unidos (le ganó a Australia 28-14).

En el debut en la presente etapa, el seleccionado argentino consiguió un triunfo ante España por 20-5.

En el segundo encuentro de la primera jornada en tierras neozenlandesas, Los Pumas 7s derrotaron a Canadá por 29-14. En el cierre del primer día de competencia, Argentina cayó con Sudáfrica por 17-14.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora contaron con el regreso después de casi un año de Santiago Álvarez Fourcade, que a fines de marzo de 2022, durante un entrenamiento en Casa Pumas, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso mismo le provocó un esguince del ligamento lateral externo.

A causa de esta lesión, el jugador del Casi fue operado y se perdió ocho certámenes del WRSS, los Juegos Odesur de Asunción y la Copa del Mundo de Sudáfrica. La última actuación de Álvarez Fourcade con Los Pumas 7′s fue en el Seven de Sevilla (28, 29 y 30 de enero de 2022), certamen en el que se conquistó la medalla de bronce.

Tras esta etapa, el seleccionado argentino seguirá con el Seven de Sidney, certamen que se jugará entre el 27 y el 29 de enero.