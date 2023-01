CRAR, en marcha con una meta

CRAR puso en marcha una nueva pretemporada con vistas al próximo Torneo Regional del Litoral. Para este 2023 el Head Coach será Alejandro Chiavón, quien vuelve a tomar el Plantel Superior tras más de 14 años y de venir trabajando con diferentes categorías de Juveniles del club.

A las 17.00hs, el plantel, que aún no está completo en su totalidad por encontrar a algunos de sus jugadores de vacaciones, se hizo presente en las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby. El debut en la segunda división del TRL será el 4 de marzo, en Paraná, ante Tilcara.

Tras los respectivos saludos de rigor y una breve charla con Ernesto Defagot, flamante presidente del Verde, el plantel comenzó con los trabajos físicos bajo las órdenes del profe Eduardo ‘Gare’ Gentile, para el inicio de una pretemporada que se perfila sumamente exigente.

Porque además de buscar el protagonismo de siempre en la principal categoría de ascenso del TRL, la meta del equipo es “mejorar lo que se hizo el año pasado y se verá con el correr del año hacia dónde vamos”, señaló Chiavón.

El entrenador, que trabajará con Cristian Cinalli, Daniel Fuglini, Gustavo Beninca, Carlos Strickler, Orlando Long y Nicolás Gutiérrez, dijo: “La idea es que los chicos se sientan identificados con un Plantel Superior. No del primer o tercer equipo. Acá se va a competir por ganarse el lugar, la zanahoria va a estar a la vista de todos y se evaluará tema asistencias, disciplina, mejoras en el juego, y desde ahí se armarán los equipos para que los chicos se diviertan dentro de la cancha”.

CRAR trabajará los días sábado, lunes, martes y jueves. Para el sábado 25 de febrero fue programado un amistoso ante Universitario de Rosario, como visitante.



EL FIXTURE DE CRAR

El Torneo Regional del Litoral 2023, en sus tres niveles, ya tiene definido el fixture y el formato de la primera etapa. Aún los dirigentes deben resolver cómo serán las instancias finales, con los ascensos y descensos de cada categoría.

CRAR, que estará en Segunda División, tendrá el siguiente fixture: Fecha 1: Tilcara de Paraná (V). Fecha 2: La Salle (L). Fecha 3: Provincial (V). Fecha 4: Logaritmo (L). Fecha 5: Alma Juniors (V). Fecha 6: Los Caranchos (L). Fecha 7: Libre. Fecha 8: Jockey Venado Tuerto (V). Fecha 9: Universitario Santa Fe (L).

Desde el 20 de mayo, en adelante, se jugarán las revanchas.

El TRL comenzará el sábado 4 de marzo (el tercer nivel lo hará el 18/3) y para la primera fecha tendrá estos cruces:



TOP 9: Santa Fe Rugby Club vs Old Resian, Duendes vs Jockey Club Rosario, Estudiantes de Paraná vs CRAI, Gimnasia y Esgrima de Rosario vs Rowing. Libre: Universitario de Rosario.



Segunda División: Tilcara vs CRAR, La Salle vs Los Caranchos, Provincial vs Alma Juniors, Universitario Santa Fe vs Jockey Club Venado Tuerto. Libre: Logaritmo de Rosario.



Tercera División: Querandí vs CUCU, Cha Roga vs Regatas/Belgrano San Nicolás, Brown San Vicente vs Los Pampas. Libre: Gimnasia (P)