Buenas Prácticas Sociales, un programa esencial para consolidar las instituciones

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y de la Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión, lleva adelante un programa de Fortalecimiento de Iniciativas y Políticas Sociales, Comunitarias, Territoriales, denominado Buenas Prácticas Sociales, destinado a las instituciones de la sociedad civil.

El mismo brinda aportes económicos no reintegrables para mejoras de infraestructura, equipamiento, capacitación y fortalecimiento a instituciones que desarrollan iniciativas sociales; comunitarias, recreativas, culturales, asistenciales, habitacionales. El programa apoya iniciativas de desarrollo social y se atienden diferentes problemáticas que presentan las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales.



SOSTENER Y FOMENTAR LOS

ESPACIOS DE CONTENCIÓN

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, sostuvo que “las instituciones sociales cumplen un rol de acompañamiento y de colaboración con el Estado, en la contención y el desarrollo integral de los ciudadanos y es por ello que apostamos a las mismas a través de estos programas que no hacen otra cosa que facilitar la vida cotidiana de los santafesinos y santafesinas”, dijo.

Y agregó: “La intención del gobierno provincial es sostenerlas, fomentarlas y de esa manera lograr una articulación entre lo público y lo privado”.

Por su parte, el secretario de e Planificación y Coordinación de Gestión, Santiago Lamberto, afirmó que “fortalecer a través de los diversos programas provinciales a las instituciones que participan en el entramado del territorio santafesino es una acción fundamental del gobierno para sostener a las mismas en la búsqueda de la promoción de los derechos de todos los habitantes”.

En el transcurso de la última semana, el Movimiento Los Sin Techo, Cáritas Arquidiócesis de Santa Fe, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, el Club Universitario de Santa Fe y la Asociación Cruz Roja-Filial Santa Fe, recibieron aportes por $12.480.000.

Las cinco instituciones destinarán los montos a los que accedieron, a la realización de obras de infraestructura en los establecimientos, adquisición de equipamiento, capacitaciones y fortalecimiento institucional.

Cabe destacar que el programa llega en la actualidad a instituciones distribuidas en 175 localidades, comprendidas en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe.

Los beneficios están orientados a atender las diferentes problemáticas que presentan los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de dar respuesta, en todo el territorio de la provincia, a poblaciones con vulnerabilidad social.