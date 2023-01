Consejos para cuidar la salud en días de mucho calor

Para cuidar la piel y evitar golpes de calor, el Municipio brinda a los ciudadanos una serie de recomendaciones. Recalca entre otras cosas, la importancia de hidratarse, tomando agua con mayor frecuencia aun cuando no se tenga sed.

En estos días en que la ciudad de Rafaela registra tan altas temperaturas, desde el Municipio se brindan una serie de consejos a tener en cuenta para cuidar la piel y evitar golpes de calor.

Es importante tomar agua con mayor frecuencia, aun cuando no se tenga sed. Se deben evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

También es necesario incorporar frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes, como así también actividad física intensa.



CUIDADOS INFANTILES

Con los más pequeños, se recomienda ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente. Además, se debe procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros. Es aconsejable bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia y evitar que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16:00 hs. En todo momento es recomendable colocarles gorro y protector solar.

Otro de los consejos es mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en la casa o en lugares públicos).

Prestar atención a signos de alerta como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.

En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.



ACTIVIDAD FÍSICA

Si se realiza actividad física, hacerlo en las horas de menos calor, utilizando ropa holgada, liviana, de colores claros. Cubrirse la cabeza con un gorro o un pañuelo, llevar siempre una botella de agua para mantenerte hidratado y tomar abundante agua antes, durante y después del ejercicio.



GRUPOS VULNERABLES

Hay grupos que potencialmente pueden resultar más afectados: las mujeres embarazadas; los bebés y niños pequeños; las personas mayores de 65 años; y quienes padecen enfermedades crónicas como, por ejemplo, afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y/o diabetes.



CUIDADOS DE LA PIEL

La exposición excesiva al sol puede producir envejecimiento de la piel, cataratas y cáncer de piel. Se debe usar protector solar con factor de 30 o más y renovarlo cada 2 horas y después de salir del agua.

Los bebés menores de un año no deben recibir el sol directo. Desde los 6 meses en adelante deben usar protector solar (FPS 50 o mayor), renovado cada 2 horas y al salir del agua.