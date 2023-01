“Estoy contento de poder estar en un club grande como lo es Atlético”

Atlético de Rafaela se prepara para competir en un nuevo torneo de la Primera Nacional. La temporada 2023 comenzará el primer fin de semana del mes de febrero, debutando la ‘Crema’ entre el 10 y 12 ante Tristán Suárez en el Monumental.

El plantel que conduce Ezequiel Medrán sumó hasta el momento ocho refuerzos y aún no se retiró del mercado de pases.

En principio, y según lo manifestado por los propios dirigentes, la cantidad de incorporaciones iban a ser entre 7 y 8, no más. Las salidas que tuvo en relación a la temporada pasada fueron 11. Muchas se caían de ‘maduro’, ante los flojos rendimientos, otras, no fueron deseadas por nadie en barrio Alberdi.

Una de esas bajas fue la del delantero Gonzalo Lencina. El cordobés de Alta Gracia anotó 11 goles en el pasado torneo y fue contratado por el Bucaramanga de la primera de Colombia.

Para ‘reemplazar’ sus goles llegó Gonzalo Ríos.

“Sinceramente estoy muy contento de poder sumarme, años anteriores me han llamado, no se había podido dar y ahora contento de poder estar, de esta oportunidad, estar en un club grande”, señaló el chaqueño de 30 años.

-Ya te conoce Medrán, eso es una ventaja.

-Si, sin dudas. Con Ezequiel ya trabajamos, nos conocemos, estuvimos juntos un tiempo, ahora me llamó para que me sume a este nuevo proyecto y por suerte se pudo dar todo bien. Espero ponerme de la mejor manera y brindarle lo mejor al equipo.

-Tuviste un buen 2022, en lo personal el objetivo debe pasar por ahí, hasta de mejorar lo que pudiste hacer en Central Norte…

-Sin dudas. Vengo de hacer un buen torneo, de convertir goles y espero poder seguir por ese camino. Tengo muchas expectativas y ojala que lleguemos al inicio del torneo de la mejor manera y podamos conseguir cosas importantes.

-En lo referido a tu posición, Medrán te viene utilizando junto al Taca y no como su reemplazante…

-Si, uno está a disposición para lo que el técnico considere lo mejor para el equipo, tenerlo de compañero a Bieler me pone muy contento, tener un jugador de la jerarquía de él es muy importante, nos sirve muchísimo a todos y espero poder estar a la altura.



GONZALO RÍOS. Oriundo de Resistencia, Chaco, nació el 30 de enero de 1992 y su debut como profesional fue en Boca Unidos de Corrientes, pasando luego por Quilmes AC, Boca Unidos, León de México, Temperley, Boca Unidos y Central Norte de Salta, donde fue dirigido por Ezequiel Medrán. El delantero rubricó el contrato con Atlético de Rafaela hasta el último día del 2023.