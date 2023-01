Presencia argentina en la goleada del Atlético Madrid

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Atlético de Madrid, con Nahuel Molina y Ángel Correa desde el arranque, venció por 3-0 al Real Valladolid por la decimoctava fecha de La Liga española en el Civitas Wanda Metropolitano, ubicándose en la cuarta posición donde se disputa un lugar en las competiciones europeas de la temporada próxima.

El equipo madrileño abrió la cuenta a los 18 minutos mediante el mundialista español Álvaro Morata anotando su octavo gol en la temporada con los "rojiblancos" que amplió el marcador a los 23 con el tanto de Antoine Griezmann siendo el número siete en su cuenta personal en lo que va de la temporada.

Cinco minutos más tarde de la anotación del francés, Miguel Hermoso puso el 3-0 definitivo para los de Diego Pablo Simeone que alcanzan el cuarto puesto con 31 puntos y se asientan en la pelea por los cuatro primeros puestos que clasifican a la UEFA Champions League 2023/24.

Quienes estuvieron desde el arranque en los de Madrid fueron los argentinos campeones del Mundo Nahuel Molina y Ángel Correa pero, por su parte, Rodrigo De Paul ingresó a los diez minutos del segundo tiempo y fue abucheado por el público del Atlético de Madrid que le exige el mismo rendimiento que en la "Albiceleste".



LA FECHA. Viernes 20/01: Mallorca 1 - Celta 0. Sábado 21/01: Rayo 0 - Real Sociedad 2, Espanyol 1 - Betis 0, Sevilla 1 - Cadiz 0. HOY. 10hs Villarreal vs Girona, 12.15hs Elche vs Osasuna, 14.30hs Barcelona vs Getafe, 17.00hs Athletic Bilbao vs Real Madrid. Lunes 23/01: 17hs Valencia vs Almería.