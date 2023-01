Napoli, más líder que nunca en la Serie A

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Napoli, con Giovanni Simeone ingresando sobre el final del segundo tiempo, venció por 2-0 al Salernitana por la decimonovena fecha de la Serie A en el Stadio Arechi afirmándose como líder absoluto del certamen.

El equipo sureño abrió la cuenta a los 48 minutos de la primera parte mediante su capitán Giovanni Di Lorenzo que anotó su segundo gol en la temporada para los de Luciano Spalletti que aumentaron la ventaja gracias al goleador del torneo, el nigeriano Víctor Osimhen que sumó su decimotercer gol en la Serie A y el decimocuarto entre liga y Coppa Italia con el conjunto napolitano que llegó a los 50 puntos en el Stadio Arechi afirmándose como líder absoluto de la competición.

Quien ingreso en el Nápoli, sin muchos minutos, fue Giovanni Simeone que entró a los 43 del segundo tiempo con el partido ya cerrado en otra demostración de que el "Cholito" perdió consideración en los planes de Luciano Spalletti que, en su lugar, cuenta con el poder ofensivo de Hirving Lozano, Eljif Elmas y el goleador Víctor Osimhen.



LA FECHA. Sábado 21/01: Hellas Verona 2 - Lecce 0, Fiorentina 0 - Torino 1. HOY 08.30hs Sampdoria vs Udinese, 11hs Monza vs Sassuolo, 14hs Spezia vs Roma, 16.45hs Juventus vs Atalanta. Lunes 23/01: 14.30hs Bologna - Creonese, 16.45hs Inter - Empoli. Martes 24/01: 16.45hs Lazio - Milan.