Ogier busca su noveno triunfo en Montecarlo

Dos de sus tres etapas ya se disputaron en el Rally de Montecarlo y el francés Sebastien Ogier (Toyota Yaris) se encamina hacia su noveno triunfo en la prueba del Principado, en una seguidilla que inició en 2014 y que no pudo concretar el año pasado ante la efectividad de su archirrival, Sebastien Loeb (Ford Puma).

Sin arriesgar, Sebastien Ogier se tomó la etapa con mucha reserva en función de los cortes que presentaba el asfalto y que podían desembocar en la rotura de un neumático y, allí, perder la carrera. Este “impasse” que se tomó Ogier lo aprovechó muy bien el actual campeón Kalle Rovanpera (Toyota) para descontar la mayor cantidad de tiempo posible con el líder, pensando en sumar buenos puntos para el torneo ya que Ogier no correrá todo el calendario.

Y el joven finlandés logró su cometido ya que de los 36 segundos iniciales de ventaja pudo reducirlos a 16 tras la etapa. A la par logró sus primeros 100 tramos ganados en su historial de piloto. Otro que intentó rebajar la ventaja del líder fue el belga Thierry Neuville (Hyundai), quien quedó a 32 segundos del líder y con cuatro tramos para definir en la madrugada del domingo argentino.

Los que no las tuvieron todas consigo fueron los pilotos del equipo M-Sport, ya que Pierre Louis Loubet tuvo problemas en su dirección asistida, terminó golpeando un guardarrail y los daños ocasionados lo llevaron al abandono. Su compañero Ott Tanak, con el mismo problema, perdió posibilidades de luchar por el podio y está quinto a más de un un minuto y 30 segundos del líder.

Por otro lado, en la división RC2, el ruso Nicolay Gryazin (Skoda) ocupa el noveno puesto en la general y supera por 15s2/10 a Yohan Rossel (Citroën) y por 37s7/10 al español Pepe López (Skoda).



LA ETAPA DE ESTE DOMINGO

El epílogo del 91° Rally de Montecarlo se disputará el domingo sobre cuatro tramos y 67, 88 kilómetros. Los tramos serán: PE 15 y PE 17, Lucerám-Lantosque (18,02 km) y PE 16 y PE 18, La Bollene-Vesubie-Col de Turini (15,12 km) y el Pöwer Stage con puntos extra para sumar.



Clasificación General: 1°) Sebastien Ogier (Toyota Yaris) 2h27m11s5/10, 2°) Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) a 16 segundos, 3°) Thierry Neuville (Hyundai) a 32s, 4°) Elfyn Evans (Toyota Yaris) a 56s5/10, 5°) Ott Tanak (Ford Puma) a 1m37s3/10, 6°) Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) a 2m15s7/10, 7°) Daniel Sordo (Hyundai) a 3m08s8/10, 8°) Esapekka Lappi (Hyundai) a 3m11s4/10, 9°) Nicolay Gryazin (Skoda) a 8m06s1/10 y 10°) Yohan Rossel (Citroën) a 8m21s3/10.