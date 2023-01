Unión, festejó en los penales

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- Unión de Santa Fe se impuso por penales (9-8), tras empatar sin goles ante Peñarol y obtuvo la Copa Julio César Jiménez de la Serie Río de la Plata, en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

En la primera parte, el conjunto de Gustavo Munúa dominó el juego pero le fue difícil ser precisos a la hora de definir en el área chica.

A los 24 minutos, anotó un gol que fue discutido por intermedio de Juárez, ya que parecía que su delantero definía habilitado, pero al no haber VAR, no se puedo comprobar si hubo falla arbitral.

Por parte del rival, casi no tuvo situaciones de riesgo, salvo un gran remate de Oscar Cruz que pegó en el travesaño.

En el complemento, el local mostró más contundencia en el juego y a los 23 minutos otra vez Cruz de un cabezazo, la pelota apenas se fue afuera.

Luego de haber empatado por 0-0, ambos equipos definieron en una larga tanda de penales 9-8 y así el equipo santafesino se quedó con el premio.