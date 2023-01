“Nuestro sueño fue siempre viajar al exterior haciendo folclore, llevando nuestras raíces"

Se llaman Lara y Dalma Acosta y son rafaelinas. La pasión por el baile empezó en ellas a la edad de los 8 años, cuando fueron a una fiesta del barrio Pizzurno en la que se presentó el Ballet Embrujo Danza Montes, que ese día había hecho un cuadro de una leyenda. Al verlo quedaron tan encantadas que le dijeron a la mamá: “Queremos aprender”, y fue así que esa misma noche arrancaron a incursionar en el arte del baile en dicho Ballet. Y de ahí no pararon. Su familia las apoyó siempre y lo sigue haciendo hasta ahora.

En su casa de barrio Pizzurno, las chicas recibieron a diario LA OPINIÓN con la calidez que caracteriza a los Acosta, y nos contaron sus experiencias.

No vienen de tradición familiar folclórica. “Arrancamos nosotras”, dijo una de ellas. Luego su hermano y su mamá; su papá nunca.

Bailaron siempre en el Embrujo hasta los 16 años, y a esa edad se abrieron solas con su propio grupo al que denominaron Almas Gemelas. Cuentan con el apoyo total de sus padres, que las siguen a todos lados. Tanto que a su papá le dicen “el conductor designado”. “Nos siguen a todos lados, de hecho, cuando tenemos presentaciones en Buenos Aires, viajan y van a vernos cuando pueden”, comentó una de ellas.

Desde que se conformó Almas Gemelas empezaron a filmar videos caseros y subirlos en las redes sociales, y así sus nombres comenzaron a resonar de a poco en el mundo del folclore y malambo. En épocas de pandemia, crearon una cuenta en Tik Tok llegando a tener más de 37.000 seguidores. Así, comenzaron a dialogar con gente de otros lados y a seguir a bailarines de Buenos Aires para continuar aprendiendo lo que es malambo y boleadoras.

“Aprendimos todo de manera virtual con los chicos de Malevo, y eso también nos hizo crecer bastante, pero más por el tema de las redes sociales, porque llegamos allá y teníamos mucho acompañamiento, nos querían”, dijeron refiriéndose a Buenos Aires, donde el año pasado se instalaron para estudiar la Licenciatura de Folclore con mención en Danzas Folclóricas y Tango en la Universidad Nacional de las Artes”. Allí alquilan un departamento y viven solas.

A su vez, a medida que sus nombres eran conocidos, fueron participando a lo largo de los últimos años en diferentes espectáculos como el Festival de San Pablo en Santa Fe -donde por primera vez se presentaron como Almas Gemelas-, La Salamanca, Festival del Pescador, Festival Portal del Noa, Danzar por La Paz-Unicef, Carnavales de Purmamarca, Festival "Santa Fe Danza", Festival de Cosquín, Festival del Violinero, y Cosquín en el Luna Park el 6 de octubre del año pasado, entre otros. En este último, ya viviendo en Buenos Aires, Almas Gemelas fue el único grupo de danza presentado. Fue para ellas una experiencia inolvidable.

Comentaron que el estar en Buenos Aires abre muchas puertas. “Además que lo que nosotros hacemos es diferente, es otro estilo, y al ser gemelas y tener mucha conexión llama la atención”, expresó una de ellas.

Forman parte de dos compañías de baile importantes: Revolution Queens y Golden Gauchos, y a través de ellas también realizan importantes presentaciones cuando son convocadas.

Justamente, este fin de semana pasado, viajaron a Buenos Aires para grabar un video de presentación para Alemania, país al que irán próximamente a vivir por varios meses. Del 15 marzo a 28 octubre estarán trabajando en ese país europeo brindando shows en un importante parque de diversiones junto a Golden Gauchos. Vuelven, y el 18 diciembre, enero y febrero del 2024 estarán con Revolution Queens de regreso en ese mismo país.

Y al decir que al segundo viaje lo emprenderían el 18 de diciembre, expresaron: "Justo para el año de ser campeones no?" Es que tienen su mejor recuerdo muy fresco, ya que la compañía Revolution Queens del que forman parte fue convocada por la FIFA para representar a Argentina en los últimos partidos del mundial.

Y sobre esto nos comentaron que fue una “experiencia increíble”. “Era terrible, era un sueño. El último partido en la final no lo podíamos creer. Estábamos todos muy exaltados, todo muy imponente, muy emocionante la energía de los argentinos que estaban ahí”, expresaban las gemelas de forma unánime.

Fue así que se trajeron de recuerdo, entre otras cosas, parte de la red del arco argentino y del pasto de la cancha del último partido, las pulseras que se disponían en todas las butacas, y una entrada que encontraron, porque ellas ingresaban en los estadios con una acreditación de la FIFA.

“Fuimos para las semifinales, para el 3° y 4° puesto y para la final. Conocimos 3 estadios. Bailamos en las previas y cuando los partidos terminaban hacíamos un show más", contaron.

La próxima semana salen rumbo a Córdoba porque el 25 actuarán en una de las lunas del icónico Festival de Cosquín, en el que bailarán con la banda musical Destino San Javier y otra compañía de Buenos Aires.

Bailan tan bien, que ya no lo hacen gratis, son profesionales y lo toman como un trabajo. Y por los meses que estarán trabajando en Alemania, tendrán que hacer una pausa en sus estudios, que seguramente retomarán al regreso.

Este año les llegó la propuesta para ir al show británico Got Talent junto a Revolution Queens, pero como se van a Alemania no podrán participar.

Ya finalizando la amena charla Dalma dijo: “Nuestro sueño siempre fue viajar al exterior haciendo folclore, llevando nuestras raíces, lo que es el malambo, la danza, y de hecho nos tocó de esta forma. Primero Qatar, ahora Alemania, así que nosotras felices. A la gente le gusta; en Qatar nos sorprendió un montón ver a personas de otros países enloquecidas con lo que era el folclore, el malambo; se quedaban mirando. Había mucha energía de parte de los otros países”. A lo que luego Lara agregó: “También, lo mismo, lo de Qatar fue una experiencia increíble, el primer viaje al exterior que sea Qatar, la final del mundo, ver a Argentina campeona fue algo que soñamos siempre. Nosotros siempre lo tuvimos como meta. Fue un sacrificio de la familia en todo sentido, y dicen que "el sacrificio da su fruto, así que ahora estamos cosechando lo que sembramos".

En verdad, son un ejemplo no solo por lo talentosas que son sino por la perseverancia que demostraron de pequeñas, y sobre todo por la humildad que no la perdieron. Esto sigue hablando muy bien de ellas y de esta querida familia rafaelina.