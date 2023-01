Rafaela Emprende: 15 años acompañando a emprendedores de la ciudad

En este 2023, el programa Municipal "Rafaela Emprende" cumplirá 15 años de trayectoria, y en este marco, Diego Peiretti, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, expresó: "Más de 600 emprendedores de nuestra ciudad confiaron en el programa. Desde sus inicios ha tenido algunos elementos que le han permitido no solo sostenerse en el tiempo, sino crecer año a año hasta consolidarse como una política de Estado que nos distingue como ciudad”.

Al referirse al programa dijo: “Se trató del sector público-privado, el científico-tecnológico y el académico debatiendo sobre cómo debía estructurarse un programa de desarrollo emprendedor que sea de toda la ciudad, y que recoja las experiencias que se venían llevando adelante en cada una de estas instituciones. Pese al enorme desafío que representó abordar estos debates y construir el consenso, lo hicimos posible en nuestra ciudad. La construcción de una visión común del territorio, la cultura del diálogo, la mirada colectiva por sobre la sectorial o individual, siempre priman en los debates entre el sector público y el privado”.



TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Todo ese tiempo invertido para conformar una mesa de trabajo interinstitucional, permitió planificar Rafaela Emprende, plantear los objetivos y establecer los roles y aportes de cada una de las partes, que fue lo que aseguró la puesta en marcha, y su sostenimiento durante 15 años más la valoración por parte de municipios y universidades del país.

De esta forma, se fueron estructurando las herramientas del programa: capacitaciones, asistencias técnicas, tutorías, mentorías, financiamiento a través de “Rafaela Impulsa”, participaciones en ferias y misiones comerciales, conferencias específicas con “Rafaela Inspira” e implementación de modelos de compras inclusivas.

Luego aparecieron nuevas cátedras en Universidades locales, Diplomaturas, el “Club de Emprendedores” puesto en marcha junto a UNRaf y ACDICAR. Asimismo, de la mano de la Maestría en Desarrollo Territorial de UTN Rafaela, empezaron a surgir importantes investigaciones en temas vinculados al desarrollo emprendedor en nuestra ciudad. “Fueron arrojando nuevos conceptos e ideas de trabajo. También se generaron talleres de evaluación y reflexión con el Instituto de Investigaciones PRAXIS de UTN Rafaela, que permitieron la adaptación permanente del programa a nuevas necesidades”; manifestó Peiretti.



INNOVACIÓN Y DESARROLLO

“Rafaela Emprende ha sabido a lo largo de los años reinventarse, innovar, adaptarse a nuevos contextos y necesidades. Junto al Instituto de Investigaciones PRAXIS de UTN Rafaela, se realizaron numerosos talleres de evaluación y reflexión con emprendedores, equipo de coordinación y docentes. La mirada crítica permitió el cambio permanente; nuevas temáticas, nuevos actores institucionales y nueva estructura pedagógica. Cada una de las intervenciones fueron pensadas por los mismos emprendedores partícipes del programa, con colaboración de los referentes institucionales y con la coordinación”; valoró el funcionario local.



UNA POLÍTICA DE ESTADO

Rafaela Emprende fue y es una apuesta a largo plazo. “Nuestra ciudad cuenta con una importante cultura emprendedora. Las grandes empresas de hoy surgieron en pequeños talleres, y esta cultura emprendedora, se fue transmitiendo de generación en generación. Creemos en las capacidades individuales de nuestros emprendedores, pero mucho más creemos en la importancia de articular esas capacidades con los servicios que prestan las instituciones del entorno. Esta ha sido y seguirá siendo la premisa fundamental del programa, para seguir cumpliendo sueños, para generar empleo y agregar valor a nuestra ciudad”; expresó el Secretario de Producción, Empleo e Innovación local. “Más de 600 emprendedores de nuestra ciudad confiaron en el programa. No resulta sencillo sostener una política pública durante 15 años, pero Rafaela Emprende desde sus inicios ha tenido algunos elementos que le han permitido no solo sostenerse en el tiempo, sino crecer año a año hasta consolidarse como una política de Estado que nos distingue como ciudad”. La potencia institucional del programa, el ADN emprendedor de Rafaela, la decisión política del Municipio son algunos de los motivos que hacen que Rafaela Emprende no detenga su marcha y se transforme en una política de Estado en Rafaela. Por ello es importante agradecer y reconocer a todas las instituciones que durante 15 años acompañaron el programa y permitieron que cientos de emprendedores y emprendedoras puedan llevar adelante la difícil tarea de emprender.