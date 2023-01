Nación destinará 1.300 millones para Santa Fe

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; y el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna se reunieron este jueves con productores agropecuarios de diferentes departamentos del norte provincial afectados por la sequía. En la oportunidad, el funcionario nacional anunció que se destinarán 1.300 millones de pesos para paliar la situación de los sectores afectados por la emergencia agropecuaria.

Durante el encuentro, desarrollado en la Estancia Las Gamas (departamento Vera), el gobernador detalló que los fondos llegarán a los productores por medio del “esquema de asignación y distribución de recursos que la provincia ya tiene puesto en marcha, desde otras situaciones similares de emergencia o zona de desastre”; el que se basa en “un trabajo coordinado con cada una de las Asociaciones para el Desarrollo de los departamentos, un mecanismo lo suficientemente ágil y transparente como para poder tener una asignación rápida de los subsidios o aportes necesarios”.

Asimismo, precisó que “cada una de las regiones tendrá asistencia, particularmente los pequeños y medianos productores, ya que toda la provincia está afectada por la sequía, desde nuestro norte con el impacto en la ganadería, el centro con la lechería y la agricultura, y el sur con la agricultura”.

En este sentido, Perotti indicó que se tendrá en cuenta una de las características que ha tenido esta sequía: “hemos tenido días en los que se han presentado lluvias en un lugar y a los pocos kilómetros no había nada. Entonces, el análisis va a ser con todos los actores del territorio, con toda la información satelital y georeferencial nos permite apreciar, pero con la idea de ser los más ágiles posibles, para que esta transferencia nacional llegue lo más rápido posible a los productores”.

El gobernador resaltó la necesidad de “acompañar a los productores en este momento y de contar con una nueva ley de emergencia. Sería muy importante contar hoy con esa herramienta, porque gran parte de la agricultura se hace sobre campos alquilados, y la ley de emergencia vigente en la provincia de Santa Fe no contempla a quienes trabajan campos que no son propios, reconoce solamente en los propietarios la asistencia”.

Por último, Perotti manifestó el “deseo, de como se planteaba hoy, con la información que el secretario trajo de las reuniones con el servicio meteorológico, con el INTA, que vaya cediendo este fenómeno de la Niña, y nos permita encarar un proceso productivo con cierta normalidad; sin dejar de entender que los daños que se han dado, no se saldan con una próxima lluvia importante, aquí tenemos que tener la mirada para cuidar y acompañar a este sector”.



1.300 MILLONES DE PESOS

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación consideró “imperioso y obligatorio estar en las situaciones de crisis angustiantes como es la que está pasando esta región de la provincia”. Asimismo, agradeció la invitación del gobernador Omar Perotti y el ministro Costamagna y graficó que tras sobrevolar la zona, dimensionó “a la perfección la situación que están viviendo, consecuencia de una sequía agudizada en los últimos dos meses. La situación es compleja y amerita que pongamos todo nuestro esfuerzo y energía para acompañar” al sector productivo.

En tal sentido, aseguró que, “además de atender la coyuntura y la urgencia, se va a seguir acompañando la recomposición de este proceso productivo” teniendo en cuenta que Santa Fe “es la segunda provincia en cantidad de cabezas: el 12% del rodeo, más de 6 millones cabezas y en el norte de la provincia el 60% del stock”.

Bahillo expresó que “en el día de hoy se están transfiriendo -por gestiones iniciadas hace algo más de un mes por las autoridades provinciales- 500 millones de pesos. También, para asistir la emergencia, van a venir 400 millones más en las próximas semanas en el marco del Plan Ganar, que también permite atender esta cuestión de urgencia”, y agregó que, por instrucción del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se asignaron “400 millones de pesos más, cuyas gestiones comenzaron la semana pasada, que también van a estar” en el corto plazo. “Estos 1.300 millones de pesos son de discrecionalidad para que el gobierno provincial los asigne de la manera que mejor lo entienda y esto es bueno y es virtuoso”, aseguró.

Asimismo, el secretario de Agricultura nacional expresó que, de cumplirse los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que en el mediano plazo auguran lluvias, las acciones se dirigirán también en “asistencia y políticas para ayudar al sector en la elaboración de verdeos en aquellos campos que tengan esa posibilidad, por sus características del suelo porque la oferta forrajera, la disponibilidad de pasto quedó nula”. Además, Bahillo remarcó que está disponible el programa Impulso Tambero, relanzado la semana pasada, que “a partir de hoy está operativo”, y explicó que los interesados pueden acceder entrando a la página del Ministerio nacional. Se trata de una iniciativa que “asigna 9.000 millones de pesos para los productores tamberos. Es un aporte de cuatro meses para tambos pequeños y medianos y consiste en 15 pesos por litro para los tambos de hasta 1.500 por día, y 10 pesos por litro para los tambos de hasta 6.000 litros por día, con un tope de 600 mil pesos por mes. Es decir que los tamberos de más de 60 mil litros mensuales hasta de 150 mil litros, van a recibir 600 mil pesos por mes por cuatro meses. Esto permite ayudar o paliar la situación angustiante que también tiene este sector”, finalizó el funcionario nacional.



TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna, hizo un repaso de la situación que se vive y las medidas que se tomaron: “Además del agua, se fortaleció con inversiones en cisternas en los departamentos afectados, se contrataron equipos de 30.000 litros con chasis acoplado que ya están trabajando; y también se utilizaron herramientas vinculadas a la comida de animales”. El ministro también mencionó “los destetes anticipados para aliviar a las vacas, lo que permite sobrellevar de la mejor manera a las madres para la entrada del invierno. Esto está vigente y se está trabajando en cada uno de los departamentos afectados”, y alertó que “en esto tenemos que avanzar y rápido, porque cada día que pasa que puede generar mayor mortandad”. “Este problema no se circunscribe a estos cuatro departamentos, lo tenemos en toda la provincia. Afecta a la ganadería, a la lechería, y a los agricultores. Hoy la siembra en la provincia está en gran parte paralizada y la cantidad de hectáreas sembradas están muy lejos de lo proyectado, tanto en soja como en maíces”, finalizó Costamagna. Por otro lado, el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, mencionó que "es unánime la idea que el Estado, que es socio en las ganancias, en una crisis como esta también sea socio en las pérdidas y ayude a pasar esta situación". En tanto, el senador por el departamento San Javier, José Baucero, afirmó que “todas las crisis son oportunas, no las podemos evitar, pero sí trabajar para que nos ayuden. Les traigo la preocupación de toda nuestra gente. Gracias gobernador por estos desafíos”. Finalmente, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, señaló que “nosotros tenemos una mirada integral acerca de las necesidades que tiene la provincia. Queremos colaborar con el Estado a partir de ideas, como productores que estamos sufriendo este inconveniente”, aseguró, y destacó que “tenemos un diálogo directo y franco” con las autoridades, “y decimos las cosas buenas y las malas, para después, solucionar los problemas”.



ENTREGA DE APORTES

Durante la actividad se entregaron, también distintos aportes. En primer lugar, se otorgaron $25 millones para la Asociación para el Desarrollo 9 de Julio. Los fondos serán para el pago de acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua distribuidas en el departamento 9 de Julio. Esto estará destinado para productores de hasta 200 cabezas sin costo para los productores y productores de 200 a 400 cabezas y se cubrirá al costo del 50% del acarreo. Parte de los fondos también se destinarán al acondicionamiento de pozos para la extracción de agua. Además, la Sociedad Rural de Vera recibió un aporte de $ 55 millones para el pago de acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua distribuidas en el departamento Vera. Esto estará destinado para productores de hasta 400 cabezas sin costo para los productores. Por otro lado, se entregaron $ 7,5 millones a la fundación Las Gamas para la compra de un generador, bomba de agua y una cisterna de 5000 litros. Además, la compra de 50 cubas de 1000 litros para entrega a comodato. Por último, se entregaron aportes para la compra de tanques cisternas, cada localidad recibió $ 3.000.000 para cada uno: Gato Colorado, Esteban Rams, Juan de Garay (Campo Garay), Montefiore, Sociedad Rural de Tostado, Cañada Ombú, Golondrina, Margarita, Fortín Olmos y Malabrigo.