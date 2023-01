La Provincia continúa buscando "casa por casa" a los alumnos

La secretaria de Gestión Territorial Educativa de la provincia, Rosario Cristiani, encabezó este jueves, en la ciudad capital, reuniones con los equipos técnicos de las municipalidades de Santa Fe y Santo Tomé (Región IV), en el marco del dispositivo de búsqueda activa “casa por casa” de alumnas y alumnos que aún no se hayan inscripto al año académico 2023 en los niveles primario y secundario. Los encuentros se llevaron a cabo en la sala Belgrano de la cartera educativa.

Finalizado el encuentro, en conferencia de prensa, de la que participó la ministra de Educación, Adriana Cantero, destacó que “esta tarea sirve para construir una cultura de la obligatoriedad en el nivel secundario”, y recordó que “en la Argentina, a la escuela primaria le llevó décadas asegurar esa cultura, la cual hoy la tiene estabilizada pero, en el caso del secundario, necesitamos trabajar mucho”.

Sobre las causas de este fenómeno, la ministra señaló que “algunos de los entornos inmediatos alrededor de estos chicos están constituidos por adultos que nunca fueron a la escuela secundaria, no hay experiencia previa, entonces tenemos que trabajar mucho para hacer que en la representación social de todos los ciudadanos esté presente la idea de que el nivel secundario es obligatorio y que tenemos que trabajar mucho para que los chicos estén en la escuela”, remarcó.

Asimismo, Cantero reivindicó el “gran trabajo territorial con las Escuelas Medias Para Adultos haciendo aulas de extensión y llevando la oferta educativa a localidades que nunca tuvieron la posibilidad de contar con el nivel secundario para adultos. El año pasado tuvimos algo más de 40 aulas de extensión y, para este año, se piensan otras más para expandir la oferta en el territorio, que esté cerca de la gente para que todos puedan acceder”, concluyó la funcionaria.



INMENSA SATISFACCIÓN

A su turno, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, manifestó que “nos vamos de la reunión con una inmensa satisfacción porque en estas dos primeras semanas pudimos bajar mucho los números” de alumnos y alumnas no inscriptos. Queda un núcleo duro ya que veníamos de unos 284 adolescentes que, en la ciudad capital, que no estaban inscriptos en las escuelas secundarias. Pero gracias a un trabajo pormenorizado de cruce de datos, de compartir información de distintos lugares, arribamos a un número de 57. Y vamos a seguir trabajando durante enero y febrero junto con los municipios, porque aportan mucha información”, indicó.



TODAS Y TODOS EN LAS

ESCUELAS, APRENDIENDO

Seguidamente, Cristiani recordó que “este dispositivo, para que todas las chicas y todos los chicos estén en las escuelas aprendiendo, nació en enero de 2020, cuando el gobernador (Omar Perotti) lanzó esta propuesta como un desafío para los gobiernos locales, para que en todos los pueblos y ciudades de la provincia las chicas y chicos asistan a las escuelas de nivel obligatorio”. En ese marco, la funcionaria explicó que “detrás de cada puerta que uno golpea hay trayectorias de vida, circunstancias, problemas, obstáculos, que intentamos resolver. Algunos son más fáciles que otros, pero es más complicado cuando hay vulneración de derechos; y es allí cuando trabajamos con los equipos socioeducativos”.

Finalmente, la directora provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia, aclaró que si bien las inscripciones al ciclo escolar 2023 se terminan de formalizar en febrero estas acciones “nos permiten trabajar durante todo el verano y anticiparnos a las problemáticas” que pudieran suscitarse al comienzo de las clases.



EN RAFAELA

Cabe recordar, y tal como lo había adelantado LA OPINIÓN en su edición de este miércoles 18, y de acuerdo a datos suministrados por Gerardo Cardoni, el delegado de la Región III de Educación con acento en Rafaela, que de los 4.000 alumnos que se están buscando en el territorio santafesino para continuar sus estudios, ya sea en el nivel primario como en el secundario, 135 pertenecen al departamento Castellanos y 90 a nuestra ciudad. "Tanto en la inicial como primaria, estamos buscando alrededor de 160/170 estudiantes que no están inscriptos en el nivel siguiente, tanto los de nivel inicial como los del nivel primario para la secundarias. Tenemos, en el Dpto. Castellanos, del nivel inicial 103 alumnos, y del nivel primario 32. Y en Rafaela, para ser más específico, en el nivel inicial tenemos 71 estudiantes que tienen que estar inscriptos en 1° grado, y los que terminaron 7° que tienen que estar inscriptos en 1°año de la secundaria, 19, lo que da un total de 90 estudiantes de la ciudad que se estarían buscando". Al mismo tiempo, Cardoni también agregó que "las comunas y municipios nos van a dar una mano muy grande para poder empezar a rastrear a esas familias y saber cuál es la situación de ese niño que no está inscripto. Lo que hicimos fue brindarle información a las comunas y municipios sobre los requisitos que se necesitan, las vacantes de secundaria que tienen las escuelas, y también trabajar sobre los radios que tienen las primarias para que las familias sepan cuál les toca. Es importante recalcar que las familias deben acercarse a las instituciones educativas a inscribir a sus niños".