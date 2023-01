El ENRESS mantuvo una reunión con personal de ASSA en la ciudad

En el contexto de baja presión que presenta el mapa de la ciudad de Rafaela desde hace varios días, y que viene sucediendo habitualmente en cada verano, el Enress vio incrementado el número de los reclamos de los usuarios a partir de los primeros días de enero.

Es por ello que este jueves, personal del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) se reunió con personal de ASSA en la Oficina de Rafaela a fin de encontrar respuestas satisfactorias a las demandas de los usuarios, recordemos que el 68% del mapa de presión de la ciudad de Rafaela se encuentra por debajo de los 7 metros.

En tal sentido, Leonel Marmiroli, director del Enress, le comentó a LA OPINIÓN que "el Enress realizó en las últimas horas las mediciones correspondientes a estos reclamos y se constató que son inferiores a los 7 metros de columna de agua, razón por la cual iniciamos el trámite correspondiente -pedido de reducción tarifaria (Res. 78/01 ENRESS). De todos modos, aclaramos también que esto no es la solución que prefieren, pero es más justo para los vecinos".

Posteriormente, el funcionario agregó que "por estos motivos, la Gerencia de Operaciones e Infraestructura del Servicio Sanitarios del Enress le requirió a ASSA la siguiente información: producción de agua librada a la red durante el 2022 totales (ósmosis y acueducto) y discriminada por pozos de extracción; y el plano de presiones del Distrito, con una frecuencia semanal durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023".

Asimismo, Marmiroli acotó que "el Enress le solicitó a ASSA una evaluación del impacto de la sequía sufrida en los últimos años sobre las captaciones subterráneas vinculadas con las redes de agua potable, tanto las localizadas en Rafaela como las que aportan al acueducto desde Esperanza". Y por último, en este marco, Marmiroli destacó que "se solicitó que se informen las acciones realizadas en caso de detección de alteraciones en la producción de los pozos de extracción; estimación del nuevo mapa de presiones en base a un modelado a partir de la habilitación del nuevo acueducto proveniente de la Planta Desvío Arijón y la fecha estimada de conexión al nuevo Acueducto proveniente de la Planta Desvío Arijón".

Por último, el máximo representante del Enress destacó que "el Enress tiene previsto las acciones a seguir para mitigar los problemas de baja presión en el régimen de la resolución N° 78/01 ENRESS, y su modificatoria, que contempla una reducción tarifaria porcentual proporcional a la presión registrada en cada caso por debajo de los 7 (siete) metros de columna de agua, siendo la reducción del 100% de la facturación cuando se mide 1 (un) metro de columna de agua o menos".



CRECIERON LOS RECLAMOS

Por otro lado, los reclamos de los usuarios ante el Enress crecieron de 2021 a 2022 un 75% en toda el área de la concesión y hay localidades del 100%, con lo cuál se puede afirmar claramente que se duplicaron las quejas sobre la prestación del servicio. "Nosotros desde el Enress promocionamos la vinculación con los usuarios y nos esforzamos en visibilizar nuestro servicio de Atención al usuario, está claro que en general aquí llegan los usuarios que se cansaron de reclamar ante Aguas. Que se quejaron y que no obtuvieron una respuesta en el servicio o no fueron atendidos sus reclamos. O que le prometieron una solución y esta no existió", sostuvo Marmiroli.