Boca y Racing definen la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Boca y Racing definirán este viernes la Supercopa Internacional en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en la que será la primera edición de la competencia creada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que tendrá carácter oficial.

El partido se llevará a cabo desde las 12:30 (hora argentina) en el Estadio Hazza Bin Zayed, con el arbitraje de Fernando Rapallini y con Héctor Paletta en el VAR, mientras que la televisación será de Direc TV.

Boca jugará el certamen por ser el campeón de la Liga Profesional 2022, mientras que Racing hará lo propio por ser el ganador del Trofeo de Campeones en el desempate con Tigre.

El equipo dirigido por Hugo Ibarra todavía no tiene definido quién será el arquero dado que Agustín Rossi está en la lista de convocados pese a haber firmado un contrato con el Flamengo de Brasil para jugar a partir en junio.

Rossi compite por la titularidad con Sergio "Chiquito" Romero y Javier García, mientras que los diez jugadores de campo elegidos por Ibarra se encuentran confirmados.

En Racing, por su parte, el entrenador Fernando Gago no dio a conocer si en la ofensiva estará Matías Rojas o si jugará Gabriel Hauche para completar la delantera junto a Maximiliano Romero y Johan Carbonero.

El conjunto de Avellaneda, a diferencia de Boca, contará con caras nuevas: Juan Nardoni estará en el banco de suplentes, al tiempo que Maximiliano Morález y Óscar Opazo se hicieron lugar en el once inicial.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido que disputarán Boca y Racing por la Supercopa Internacional:



BOCA: Sergio Romero o Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.



RACING: Gabriel Arias; Óscar Opazo, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa, Gonzalo Piovi; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Maximiliano Moralez; Matías Rojas o Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.



Estadio: Hazza Bin Zayed de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes.

Árbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 12:30 TV: Direc TV.