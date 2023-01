Werlen prepara el equipo para la primera final en el Soltermam

El Torneo Regional Amateur ingresa en su etapa más apasionante. De los 265 clubes del país que participaron sólo quedan 16. Se definirán los ganadores de cada una de las ocho zonas; quedarán ocho y esos elencos se cruzarán en una final (a partido único el 5 de febrero) por los cuatro ascensos al Federal A 2023, certamen que comenzará en marzo.

9 de Julio es el único rafaelino que sigue con vida y el próximo domingo, a las 20.00hs, recibirá a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay en el juego de ida. Una semana después se jugará la revancha y partido decisivo en tierras entrerrianas.

Pensando en estos primeros 90 minutos, el entrenador ‘Juliense’, Marcelo Werlen, tiene en mente realizar modificaciones en el once titular, teniendo en cuenta la formación inicial que viene de jugar en Carcarañá, donde se impuso 1 a 0.

Martín Sterren, quien tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo del último juego debido a una lesión en su rodilla, es probable que no llegue al juego de este domingo. Se le realizaron los estudios médicos respectivos y se espera saber el grado de su lesión. Mientras que el defensor Maximiliano Martínez, quien terminó con una molestia muscular, se lo evaluará en las próximas horas.

El que podría reaparecer en el equipo es Gastón Monserrat. ‘Toti’ fue expulsado en el primer juego ante la ‘Cremería’ y es por ello que no pudo estar en la revancha.

Vale recordar que el encuentro del próximo domingo a las 20.00hs en el estadio Germán Soltermam será arbitrado por el tucumano Mauricio Martín, quien tendrá como asistentes a Leila Argañaráz y José Ponce.

El ganador de este cruce entre el ‘León’ y el conjunto entrerriano se medirá en la definición por el ascenso con el vencedor de Atenas de Río Cuarto y San Lorenzo de Alem, de Catamarca.