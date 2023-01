Nacho Lago: “Quedar en la historia del club, lo que todos venimos a buscar”

Atlético de Rafaela sigue de pretemporada y transitando la última etapa de su preparación. El fin de semana del 11 de febrero estará debutando en la temporada 2023 de la Primera Nacional recibiendo a Tristán Suárez, por la fecha 1 de la zona B.

El pasado miércoles sumó un nuevo amistoso de preparación en dos partidos de 60 minutos ante Patronato en Paraná, rival que en un primer momento lo iba a recibir este sábado pero el entrenamiento fue suspendido (ver aparte).

Más allá del día a día de los trabajos en esta pretemporada, las pruebas amistosas, las caras nuevas son las novedades en el búnker de la ‘Crema’.

Los que fueron llegando, que son ocho, se fueron (y van) acoplando al plantel que conduce Ezequiel Medrán y algunos de ellos ya se metieron de lleno en la formación titular.

Uno de es Manuel Ignacio Lago (21 años), este extremo ofensivo que pertenece a Talleres de Córdoba y llegó a préstamo hasta diciembre de este año.



“El balance que se puede hacer hasta acá, y más allá de los resultados, es bueno, en el tema futbolístico y físico estamos bien, desde que estoy yo jugamos y la verdad que lo veo muy bien al equipo”, indicó Lago, que luego agregó: “Había visto los entrenamientos y como se trabajaba en el día a día y es un equipo rápido, que se trabaja mucho en la presión y en la intensidad, y ahora que me tocó vivirlo desde adentro en estos amistosos me doy cuenta que somos un equipo fuerte, muy ordenado y tenemos que seguir puliendo esas cosas”.



- La intensidad, no es menor y condición que Medrán no negocia…



-Fue una de las cosas que charlamos cuando estaba por venir, me manifestó cuál era su idea de juego y que era algo que no se negociaba esa intensidad y hoy el fútbol se maneja mucho por ahí.



- ¿Qué hablaste con el DT? Le podes dar dos alternativas diferentes para utilizarte, lo probó. ¿Dónde te sentís más cómodo?



- Si. Me tocó en los últimos tiempos jugar como extremo por la izquierda, es una posición que ya la tengo incorporada, no es mi posición natural pero hace año y medio que juego ahí y la verdad que me gusta, me siento cómodo. También es positivo poder darle otras posibilidades al técnico y al equipo en otro sector para poder aportar algo diferente.



- ¿Qué análisis hacen del rendimiento que vienen mostrando en los amistosos?



- Nos estamos conociendo, hay que tener paciencia. Hace poco que estamos todos juntos, llegamos muchos jugadores nuevos, nos vamos conociendo, sabiendo las virtudes y defectos de los compañeros y eso con el paso de los días, de los entrenamientos, de los amistosos se va a ir mejorando. Es tener paciencia y prepararse de la mejor manera para el partido ante Tristán Suárez.



- Y cada vez falta menos para ese comienzo de temporada. Lo que todos quieren que llegue.



- Siempre que empieza el año se renuevan los objetivos, las metas. Seguramente todos tienen metas individuales pero acá tenemos que pensar en lo que podemos hacer grupalmente que puede ser enorme y quedar en la historia del club, que es lo que todos venimos a buscar.



- ¿Qué torneo imaginas que se puede dar?



- Cada vez se prestigia más la B Nacional, hay cada vez mejores equipos. En este mercado muchos se han reforzado muy bien, capaz un poco más los de la otra zona, trajeron jugadores de mucha categoría, a préstamo de primera. Se valora y tiene mucho prestigio la B Nacional, como siempre, será un torneo duro, larguísimo y tenemos que demostrar la fortaleza mental, física y la profesionalidad de cada uno porque todos queremos estar ahí adentro, vamos a pelear con una competencia sana, tenemos que estar unidos y tirando todos para el mismo lado.