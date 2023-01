Recomendaciones para un viaje seguro

Ante la llegada del verano, muchas familias deciden aprovecharlo para recorrer distintos destinos turísticos. Si bien en la actualidad no hay ninguna provincia argentina en alerta epidemiológica de COVID-19 y no se solicitan certificados de vacunación, test de detección del virus, ni ningún documento relacionado a la enfermedad para viajar por el país, es importante tener presente que se recomienda contar con el esquema vacunatorio, ya sea en formato físico o digital, también a través de la APP Mi Argentina.

Por otro lado, con respecto a los viajes al exterior, si bien ya no solicitan test PCR para COVID, la normativa varía de acuerdo al país que se vaya a visitar. Generalmente se solicita que cumplan con el esquema vacunatorio completo y los correspondientes refuerzos y se pueden requerir uso de barbijos en el vuelo y aeropuertos.

“Más allá de que no hay alertas en nuestro país, es necesario recordar que en caso de presentar algún síntoma asociado al coronavirus, la persona deberá aislarse y si corresponde, realizarse el test”, destaca la Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC. Y agrega que: “Es fundamental que nos sigamos cuidando aún en épocas de baja circulación del virus”.

Además, la profesional de OSPEDYC recuerda cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención:

● Fiebre (37.5°C o más).

● Tos.

● Odinofagia.

● Dificultad respiratoria.

● Cefalea.

● Diarrea/vómitos.

● Rinitis/congestión nasal.

● Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada.

● Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave.



Si la persona se encuentra dentro de un grupo de riesgo, la misma deberá acercarse a un centro para ser testeada, estos casos incluyen:

● Menores de 2 años.

● Mayores de 50 años.

● Factores de riesgo o comorbilidades.



Con respecto a los casos positivos, las personas confirmadas con COVID-19 podrán cursar el aislamiento domiciliario, siempre que la condición clínica lo permita, por el término de 5 días, y continuar con medidas de prevención durante 5 días (uso adecuado de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).



Recomendaciones para un viaje seguro

La Dra. Valeria El Haj brinda una serie de recomendaciones a tener en cuenta cuando las personas están en lugares públicos:

● Utilizar una mascarilla al estar en lugares públicos en los que haya incidencia de COVID-19 y no sea posible mantener la distancia física.

● Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón o un desinfectante con alcohol.

● Evitar tocarse la cara (los ojos, la nariz y la boca).

● Buscar asistencia médica cuanto antes si se presentan síntomas de COVID-19.

Además, al momento de empacar las valijas, es necesario llevar los artículos de aseo personales y contar también con un kit especial de desinfección en donde no debe faltar:

● Mascarillas faciales

● Pañuelos desechables

● Desinfectante para manos a base de alcohol (por lo menos 60 % de alcohol)

● Pañitos desinfectantes (por lo menos 70 % de alcohol)



“La seguridad es lo primero para unas buenas vacaciones en familia o amigos. Es fundamental recordar que incluso los planes más detallados y organizados pueden tener que dejarse de lado cuando alguien se enferma. De esta manera se baja la circulación del virus. Gozando de buena salud podemos disfrutar unas vacaciones seguras que crearán recuerdos para toda la vida”, finaliza la Dra. Valeria EL Haj.