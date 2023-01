Argentina y Brasil firmarán un acuerdo sin precedentes

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Alberto Fernández protagonizará la semana próxima una serie de importantes compromisos internacionales, como la reunión bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva y la Cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El titular del Palacio del Planalto arribará a territorio argentino el domingo por la noche y será recibido en el aeropuerto por el canciller, Santiago Cafiero.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) comenzará sus actividades el lunes a las 10:30 con la tradicional ofrenda floral en la Plaza San Martín, para luego reunirse con Alberto Fernández en Casa Rosada.

Durante el encuentro, se firmarán acuerdos bilaterales paralelos en materia de Defensa, Salud, Ciencia y Tecnología, Cooperación Antártica y Economía.

Fuentes oficiales remarcaron a NA que los acuerdos no tienen precedentes, y si bien se trata de un tema a mediano plazo, no se descarta que se avance en la coordinación de una moneda en común para ser utilizada en transacciones específicas, si es que las negociaciones logran concretarse.

Según supo esta agencia, la idea de Brasil es extenderla a otros países del Mercosur, pero respaldar también al peso y al real para que mantengan su vigencia y su valor.

La intención es encontrar mecanismos de compensación para "no estresar las reservas y viabilizar el proceso de importaciones de las empresas argentinas para mantener los niveles de producción".

El embajador argentino en el vecino país, Daniel Scioli, fue el encargado de trabajar en la concreción del intercambio, en articulación con los ministros de la nueva administración brasileña, como Paulo Pimenta (Secretaría de Comunicación Social) y Alexandre Silveira (titular de la cartera de Minas y Energía), cerró los detalles de la agenda que llevará adelante "Lula" en la Argentina.

Tras la bilateral y la firma del Acuerdo de Integración, ambos mandatarios realizarán una declaración conjunta a la prensa.

En tanto, el martes Alberto Fernández encabezará la Cumbre de jefes de Estado de la CELAC, que tendrá lugar en el Hotel Sheraton durante toda la jornada: comenzará a las 9:30 con un discurso inicial del mandatario y lo sucederá Santiago Cafiero, encargado de presentar el informe de gestión.

Representantes de los 33 países miembros visitarán la Argentina para el encuentro que cuenta con la novedad del regreso de Brasil, luego de la autoexclusión decidida por Jair Bolsonaro, y la presencia de los mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela; y Miguel Díaz Canel, de Cuba.

Entre las ausencias figuran las de Guillermo Lasso (Ecuador), Andrés Manuel López Obrador (México) y Daniel Ortega (Nicaragua), así como tampoco estará presente Joe Biden, invitado a último momento.

En lugar de los citados mandatarios vendrán distintos funcionarios de sus gobiernos.

Tras el informe se realizará la primera sesión plenaria de presidentes, la foto de familia y el almuerzo.

Luego, habrá una segunda sesión cerrada, y la jornada concluirá con una conferencia en la que se espera el anuncio de la Presidencia de la CELAC en 2023.

El sucesor de la Argentina al frente de la comunidad que agrupa a todos los Estados americanos será un tema presente durante el intercambio. Al momento, el candidato de consenso es San Vicente y Granadinas, una cadena de islas del Caribe.