Todas las regiones con un masivo aporte del turismo

Entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero viajaron 12,8 millones de turistas por Argentina y gastaron 491.435 millones de pesos. Entre ellos, más de 300.000 fueron extranjeros, principalmente provenientes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Estados Unidos.

En total, la cantidad de personas que hicieron turismo en Argentina durante la primera parte de la temporada creció 2,3% en relación al 2022, según un estudio elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Las fiestas populares y los eventos se volvieron decisivos para elegir los destinos de acuerdo a los diferentes segmentos de edades”, señalaron desde la entidad.

El informe reveló además que la estadía media fue levemente inferior al verano 2022 (4,2 días vs. 4,6 días del año pasado), posiblemente por el incremento en el gasto diario, que promedió los $9.035 este año, 26,4% arriba de aquel año, medido a precios reales, es decir, quitando el efecto inflación.

El ranking de localidades más visitadas en lo que va del verano, según datos oficiales, lo encabezan Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell, Pinamar, Las Grutas, Villa Carlos Paz, Merlo, Colón, Puerto Iguazú y Mendoza.

De acuerdo con el estudio de CAME, en la Costa Atlántica, que oficia de termómetro del verano, todos los destinos están trabajando bien, con Mar del Plata a la cabeza.

“Los alojamientos consultados destacaron la presencia de turistas fronterizos y de todo el mundo. Visitantes de Alemania, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos., Francia, Países Bajos, Inglaterra, Japón, México, Rusia, Suiza y Ucrania, entre otros”, señalaron desde el organismo.

A la provincia de Entre Ríos arribaron 400.000 turistas sólo en la primera quincena de enero con niveles de ocupación que alcanzaron picos de 95% en Colón, 98% en Federación, 99% en Gualeguaychú y 93% en Concepción del Uruguay. “Se espera una segunda quincena mejor a la primera, a partir de las fiestas populares tradicionales que se ofrecerán en varias localidades”, aclararon los expertos de CAME.

En la Patagonia, la ciudad de San Carlos de Bariloche recibió 150.000 turistas sólo en la primera quincena de enero y se registraron además muy buenas tasas de ocupación en los destinos de la costa (especialmente Las Grutas y Playas Doradas) y los cordilleranos (con El Bolsón, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre los destacados).

Más al sur, en Chubut hubo buena ocupación en Esquel, Puerto Madryn y Trelew; mientras que en Santa Cruz se destacó El Calafate, con 90% de ocupación, casi 10 puntos por encima de igual período del año anterior.

El escenario fue similar en la capital fueguina, Ushuaia, que registró 83% de ocupación, números muy altos para el verano. “En esa ciudad se está dando una buena temporada de cruceros: en un solo fin de semana de enero se recibieron 13, los dos más grandes con un total de 4.000 pasajeros. Se esperan 540 cruceros en toda la temporada”, precisaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En las Sierras de Córdoba la ocupación promedió el 91% y el gasto diario rondó los $14.000. “Las altas temperaturas hicieron que los balnearios se vieran poblados de turistas durante los últimos días de la quincena. También en ciudades como Villa Carlos Paz, que casi completó sus 70.000 plazas disponibles y la mayoría de los teatros aprovecharon la afluencia turística para realizar doble función”, señalaron.

En lo que respecta a la región cuyana, esta temporada ha destacado el movimiento turístico en las villas cordilleranas y los destinos de naturaleza. A Mendoza ingresaron 140.000 turistas en los primeros 15 días de enero con una ocupación promedio de 70% en toda la provincia, pero que fue de 90% en el Valle de Uco. La provincia recibió 143 vuelos de cabotaje semanales y 41 internacionales.

En lo que respecta al noroeste argentino, Tucumán tuvo 61.000 pernoctaciones en la primera quincena del mes y un gasto promedio diario de $7.600. En Salta, donde el desafío es superar los dos millones de turistas de la temporada pasada, los visitantes colmaron los arroyos de montaña. La Capital, el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes fueron los más concurridos. “La provincia fue señalada recientemente como el destino turístico más competitivo del país y del mundo”, destacaron desde CAME.

También ha tenido un buen inicio de temporada Santiago del Estero, que a contra estación ha recibido a un buen número de turistas en las Termas de Río Hondo. Desde CAME recordaron que la ciudad hizo grandes inversiones para ser destino turístico top. “Ofrece aeropuerto, autódromo y hoteles de categoría, todos elementos que atraen gente. Eso explica su posicionamiento en el mapa turístico”, explicaron.

Por último, con las Cataratas como mayor atractivo, la ocupación en Misiones promedió el 85% de las plazas hoteleras en la primera quincena de enero. Al Parque Nacional de Iguazú ingresaron 70.500 visitantes en esos 15 días, es decir, un promedio diario por encima de los 5.000 ingresos y la ciudad tuvo 65.000 arribos de turistas nacionales y extranjeros.