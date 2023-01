Suárez: "Me produce indignación y bronca"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, ratificó su decisión de no recibir al presidente Alberto Fernández durante su visita a la provincia cuyana y acusó destrato por parte de Presidencia.

"A mí me produce indignación y bronca, y no puedo ser hipócrita en lo que siento", reveló el dirigente de Juntos por el Cambio.

Suárez reveló que desde el área de comunicación del Gobierno no se pusieron en contacto con él hasta el martes, cuando requirieron los recursos provinciales para la llegada de Fernández.

"Es una forma de protesta, uno se manifiesta de distintas maneras", se escudó ante su ausencia en las actividades que encabezó el jefe de Estado.

La tensión con el mandatario surge a raíz del laudo dictado por Nación en contra de Mendoza en la construcción de Portezuelo del Viento, una central hidroeléctrica pensada para instalarse sobre el río Grande.

"Es un obra emblemática para la provincia a la que el Presidente dijo que no", la definió.

"La obra está en el Río Colorado, donde hay un comité de cuenca que lo componen Mendoza, La Pampa, Rio Negro, Neuquén y Buenos Aires. Los estudios están hechos, la licitación por adjudicarse y fueron aprobados por el comité ejecutivo del organismo de la cuenca del río, y el Presidente, ante un pedido de La Pampa, que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente, dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental pero someterlo al consejo de gobernadores donde solamente se decide por unanimidad. O sea, es decir que no, porque La Pampa no va a decir nunca que sí a algo en Mendoza", amplió Suárez.