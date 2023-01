Presentaron un proyecto para declararlo "persona non grata"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Ante la inminente realización de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la Ciudad de Buenos Aires, diputados nacionales del PRO presentaron ayer un proyecto de ley para declarar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "persona non grata" por su "responsabilidad en las violaciones de Derechos Humanos contra el pueblo venezolano".

El proyecto de declaración, que contiene un único párrafo, es firmado por los diputados nacionales Cristian Ritondo (jefe de bloque), Soher El Sukaria, María Eugenia Vidal, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Sofía Brambilla y Alejandro Finocchiaro.

Ritondo explicó en su cuenta de Twitter los motivos de la iniciativa parlamentaria y se expresó "en contra de recibir con los brazos abiertos al dictador Nicolás Maduro".

"En Venezuela persiguen, torturan y asesinan a quienes piensan diferente. Mi repudio absoluto a estos amigos del gobierno", manifestó el presidente de la bancada amarilla.

En la misma línea, Vidal sostuvo: "Presentamos un proyecto para declarar a Maduro "persona non grata" por la constante violación a los DDHH del pueblo venezolano. Alberto Fernández invitó a un dictador a pasear por nuestro país. El kirchnerismo es cómplice", tuiteó la ex gobernadora bonaerense.



LARRETA RECIBE

A VENEZOLANOS

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se reunirá hoy con representantes de la colectividad venezolana en nuestro país para expresar su rechazo a la visita a la Argentina del mandatario Nicolás Maduro.

"Rechazamos contundentemente la visita de Maduro. No podemos naturalizar ni permitir que el Presidente invite dictadores. Su presencia en suelo argentino es una provocación injusta y dolorosa para los venezolanos", afirmó Rodríguez Larreta.

El encuentro se realizará a las 10:30 en Bolívar 1, donde el jefe de Gobierno dialogará con venezolanos que residen en Buenos Aires.

Participarán Elisa Trotta Gamus, fundadora de la organización Alianza por Venezuela y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff.

La Argentina es uno de los países que más venezolanos recibió en el mundo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en la actualidad viven más de 173.000 personas de esa nacionalidad en nuestro territorio.

El 70% está radicado en la ciudad de Buenos Aires, un 20% en el conurbano y un 10% fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Nicolás Maduro solo fue recibido en la región por las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Que Argentina promueva su visita y decline invitar al secretario general de la OEA es una peligrosa señal al mundo sobre un tema tan importante como los DDHH y la democracia en América Latina", dijo Straface.