En una reunión con el gobierno y entidades pedirá medidas urgentes la Mesa de Enlace

El campo ya no puede esperar los tiempos de la política. Con ese mensaje inicia el comunicado que compartió la Mesa de Enlace luego de la reunión que mantuvieron ayer en la sede porteña de la Federación Agraria.

El frente de organizaciones rurales hizo expresos los pedidos que llevará a la reunión de hoy con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el INTA de Castelar.

"Dejamos de manifiesto que la impiadosa situación climática y la cruel sequía que afectan a las diversas zonas productivas y a miles de productores agropecuarios de zonas rurales de todo el país, nos ponen como sociedad en general y como sector productivo en particular en un estado de alerta permanente”, indica el comunicado donde apuntan a medidas concretas a cada uno de los interlocutores que tendrán hoy en frente.

Al encuentro asistirán el ministro de Economía, Sergio Massa, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Nación y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

“La Mesa de Enlace participará de la convocatoria por tratarse ésta de una reunión técnica de trabajo junto a otros organismos para intercambiar y hacer propuestas en el marco de una jornada que estuvimos esperando por más de un mes, y dejando de manifiesto no prestarse a acompañar anuncios de ningún tipo ni actividades de índole política”, dejaron en claro.

“El ministro Massa entiende y sabe del problema, por eso está recorriendo el país intentando brindar algunas ayudas, que no hacen a la solución del problema, pero muestra que entiende la situación”, dijo Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, a la salida del encuentro.

“A situaciones extremas soluciones concretas” fue la premisa de la Mesa de Enlace y eso es lo que proponen direccionando los pedidos a cada entidad con las que hoy entrarán en contacto.

A la pata política le solicitarán agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales para poder implementar las medidas que la ley prevé tales como: la Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias, Prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales y Venta forzosa de vientres para el cálculo del Impuesto a las Ganancias.

Respecto de las necesidades con el Banco Central, las medidas apuntan a que deroguen la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de soja. Se modifique o prevea que los productores en emergencia y/o desastre no modifiquen su condición para el acceso al crédito,por esta situación, y eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo del BCRA.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) fue directo y sin rodeos: “Es un momento crítico debido al clima, pero no es culpa del clima. El clima tiene estos vaivenes, pero desnudan la falta de políticas públicas que venimos llevando durante muchos años y llegaron a un momento cúlmine donde los productores se encuentran desfinanciados y no tienen herramientas para hacer frente en un momento tan critico en el que nos pone la sequía”.

A los bancos les piden prorrogar créditos a los productores en emergencia y/o desastre, y que los mismos no vean afectada su calificación en los bancos por esta razón. Promover créditos a tasas accesibles y subsidiadas para afrontar los compromisos comerciales y financieros de los productores afectados, y generar líneas de capital de trabajo y/o siembra para la próxima campaña en las mismas condiciones. También solicitan prorrogar los vencimientos de las tarjetas rurales (como Agronación en Banco de la Nación) con las facilidades antes mencionadas.

Por último, respecto de la AFIP esperan poder suspender retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos y hacienda de la campaña 2022/23 y suspender el IVA a los Insumos (Fertilizantes, Agroquímicos, y Semillas) para la campaña 2023/24.

El titular de Coninagro, Elbio Laucirica, afirmó que “avizoramos la situación crítica hace un tiempo, pero hoy ya tenemos daños concretos. La cosecha de trigo algunos hablan del 40% de pérdida, otros del 50%, las economías regionales también están mal.

Luego en tono de reclamó indicó que “le habíamos hecho a Bahillo y al Consejo Federal Agrario el 26 de diciembre unos pedidos concretos que hoy queremos reforzar con el ministro, ya que ni la AFIP, ni el Banco Central, ni el Nación han tomado nota de los mismos”.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) remarcó la necesidad de prórroga impositiva, dado que el productor no va a tener recursos para hacer frente a los vencimientos, y asistencia financiera. “Alivio impositivo y créditos” resumió. “Vienen vencimientos de tarjetas que están financiando insumos que no vamos a poder cubrir. Es necesario que desde el gobierno se entienda y que responda al campo en base a los recursos que éste aporta para el país”, concluyó.

El encuentro esta pautado para esta mañana a las 10:00 en la sede del INTA de Castelar, luego de cambiar el lugar de encuentro, que en principio iba a ser en San Pedro.