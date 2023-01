El City se lleva a otra joya del fútbol argentino

Vélez concretó la transferencia del volante central de apenas 20 años, Máximo Perrone, a Manchester City, de Inglaterra, por 9.300.000 euros, superando el monto fijado para la cláusula de rescisión que era de 8.000.000.

El bonaerense es una apuesta del propio entrenador de los ingleses, Josep Guardiola, quien consultó al respecto a su exdirigido y hoy director técnico del seleccionado sub 20 argentino, Javier Mascherano, que le dio las mejores impresiones del chico velezano.

"Guardiola lo llamó tres veces a Perrone", contó en las últimas horas el presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, un poco molesto con esa situación, antes de que hoy se llegara a un acuerdo por el pase, que se formalizará una vez que el joven mediocampista termine su participación con el seleccionado argentino sub 20 en el campeonato Sudamericano de la categoría que se desarrollará desde mañana en Colombia y en el que Argentina debutará el próximo sábado frente a Paraguay.

"A Máximo lo llamaron varias veces pero él también quiere irse, porque no solamente le encanta el Manchester City, sino también la posibilidad de ser dirigido por Guardiola", amplió el titular velezano.

Perrone es un volante central zurdo de buen manejo y precisa pegada, que debutó en primera división con Mauricio Pellegrino como técnico de Vélez y se consolidó con su sucesor, Julio Vaccari, para cerrar ese círculo virtuoso con el uruguayo Alexander Medina.

“Quiero abarcar todas las posiciones en el mediocampo, porque soy un cinco que me identifico mucho con el pase. Eso me gusta y lo disfruto mucho”, se presentó poco tiempo atrás el juvenil mediocampista al que Mascherano le presentó a Guardiola como una especie de "nuevo Fernando Redondo".